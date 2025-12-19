Hommage à Edika

Triste nouvelle cette semaine avec la disparition d’Edika, l’un des auteurs-phares du magazine de bandes dessinées Fluide glacial, à la veille de ses 85 ans. "Fluide Glacial pleure la disparition de l'un de ses auteurs phares et d'une figure majeure du monde de la bande dessinée, mais la rédaction est surtout dévastée par la perte d'un ami", écrit le mensuel, qui va maintenant devoir continuer son chemin sans les créations de ce pape de l’absurde et de ses personnages dingos, au premier rang desquels Clark Gaybeul, le chat emblématique d’une famille composée par Bronsky Proko, le père, son épouse Olga, Paganini, le fils, et George, la fille. "Pour la rédaction et pour tous ses lecteurs, il était, et il le restera, le Prince de la déconnade et de l'humour absurde. Le champion des couvertures emblématiques, le maître de l'acrobatie narrative, le roi de la non-chute."

Les voitures n’étaient certes pas un sujet de prédilection pour Edouard Karali (le vrai nom d’Edika), mais elles revenaient de temps à autres dans ses dessins, notamment sur des couvertures de Fluide. Votre serviteur a remis la main sur un hors-série que le mensuel avait consacré en 2006 au sujet, et qui se moquait avec talent des travers des médias automobiles (Mythique, cette carte de France des feux rouges !) Edika y signa même une histoire de 5 pages que nous nous sommes permis de reproduire ici et vous laissons savourer…avant de lui dire Tshaw !, du titre de l’un de ses albums.