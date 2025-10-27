La nouvelle Honda Prelude est excitante malgré son moteur banal
ESSAI VIDEO - Honda lance un nouveau coupé dont le nom va rappeler de bons souvenirs aux fans de la marque.Il affiche des lignes agressives et profite d'un châssis affûté mais hélas pas d'un moteur particulièrement sportif. Et il coûte aussi quasiment aussi cher qu'une BMW Série 2. Alors, ça donne envie ou pas ?
Alors que Toyota multiplie les modèles sportifs au sein de sa gamme, Honda les abandonne. La supercar NSX n’existe plus depuis trois ans et la Civic Type R vient de disparaître du marché européen, elle qui devenait invendable en France à cause du malus la plaçant au-dessus des 100 000€. Mais surprise, Honda lance tout de même une nouvelle voiture dont la silhouette appartient au genre des coupés sportifs plutôt qu’à la voiture de monsieur tout le monde.
La vidéo de l'essai sera rajoutée dans quelques minutes.
Autre surprise, elle ressuscite le nom « Prelude » qu’on trouvait sur les jolies autos à deux portes proposées au catalogue du constructeur entre 1978 et 2001. Vous vous souvenez peut-être de sa quatrième génération de modèle, au profil élégant et aux feux arrière rappelant un peu la Jaguar XJS, qui a d’ailleurs fait partie du garage personnel de mon collègue Adrien Raseta à l’époque où il allait à la fac. Mais aussi sans doute de sa cinquième itération elle aussi intéressante à regarder avec ses lignes très épurées.
La nouvelle Prelude, elle, rompt assez nettement avec ces codes stylistiques. Elle combine une face avant très agressive à une silhouette trapue et une poupe effilée qui m’évoque curieusement la Renault Laguna coupé. Il s’agit d’ailleurs d’un véhicule à contre-courant sur le marché automobile actuel puisque ce genre des coupés n’existe tout simplement plus chez les constructeurs généralistes. Même les marques premium allemandes commencent à s’en désintéresser, trop occupés à décliner des SUV et des crossovers qui semblent malheureusement avoir remplacé définitivement toutes les catégories un peu « passion » dans le cœur des clients !
Cette prelude paraît visuellement très « sportive » et fait aussi des efforts pour qu’on ne la confonde pas avec une vulgaire Civic à l’intérieur : même si elle conserve la planche de bord de cette dernière, les habillages de l’habitacle et sa configuration se veulent plus haut de gamme. La voiture ne brille pas spécialement par sa qualité d’assemblage mais il y a une très jolie finition blanche et bleue en option à seulement 200€. L’info-divertissement reste lui aussi identique à celui de la Civic, avec un écran tactile central à l’interface un peu lente, mais au moins la connectivité Apple Carplay & Android Auto fonctionne correctement.
Pas facile à l’arrière, mais du coffre
La Prelude possède un habitacle « 2 + 2 » et mesure 4,52 mètres de long mais comme j’ai pu le constater, les places arrière ne permettent pas aux grands gabarits d’y voyager correctement : l’espace aux jambes peut suffire mais pas la garde au toit, obligeant à plier la tête contre la vitre arrière une fois installé lorsqu’on mesure plus d’un mètre 80.
Le coffre, en revanche, revendique un volume de 264 litres et offre un accès aisé avec le hayon. Avec la banquette arrière rabattable, il sera possible d’y installer beaucoup d’affaires et même de partir à deux dans de longs voyages.
