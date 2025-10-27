Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Honda Prelude 6

Essai

La nouvelle Honda Prelude est excitante malgré son moteur banal

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Cédric Pinatel

34  

ESSAI VIDEO - Honda lance un nouveau coupé dont le nom va rappeler de bons souvenirs aux fans de la marque.Il affiche des lignes agressives et profite d'un châssis affûté mais hélas pas d'un moteur particulièrement sportif. Et il coûte aussi quasiment aussi cher qu'une BMW Série 2. Alors, ça donne envie ou pas ? 

La nouvelle Honda Prelude est excitante malgré son moteur banal

EN BREF

Coupé 2 + 2

Hybride 184 ch

0 à 100 en 8,2s

188 km/h

A partir de 49 900€

 

Alors que Toyota multiplie les modèles sportifs au sein de sa gamme, Honda les abandonne. La supercar NSX n’existe plus depuis trois ans et la Civic Type R vient de disparaître du marché européen, elle qui devenait invendable en France à cause du malus la plaçant au-dessus des 100 000€. Mais surprise, Honda lance tout de même une nouvelle voiture dont la silhouette appartient au genre des coupés sportifs plutôt qu’à la voiture de monsieur tout le monde.

La vidéo de l'essai sera rajoutée dans quelques minutes.

Autre surprise, elle ressuscite le nom « Prelude » qu’on trouvait sur les jolies autos à deux portes proposées au catalogue du constructeur entre 1978 et 2001. Vous vous souvenez peut-être de sa quatrième génération de modèle, au profil élégant et aux feux arrière rappelant un peu la Jaguar XJS, qui a d’ailleurs fait partie du garage personnel de mon collègue Adrien Raseta à l’époque où il allait à la fac. Mais aussi sans doute de sa cinquième itération elle aussi intéressante à regarder avec ses lignes très épurées.

Vous ne trouvez pas qu’elle a un petit côté « Renault Laguna coupé » sous cet angle ?
Vous ne trouvez pas qu’elle a un petit côté « Renault Laguna coupé » sous cet angle ?

La nouvelle Prelude, elle, rompt assez nettement avec ces codes stylistiques. Elle combine une face avant très agressive à une silhouette trapue et une poupe effilée qui m’évoque curieusement la Renault Laguna coupé. Il s’agit d’ailleurs d’un véhicule à contre-courant sur le marché automobile actuel puisque ce genre des coupés n’existe tout simplement plus chez les constructeurs généralistes. Même les marques premium allemandes commencent à s’en désintéresser, trop occupés à décliner des SUV et des crossovers qui semblent malheureusement avoir remplacé définitivement toutes les catégories un peu « passion » dans le cœur des clients !

Cette prelude paraît visuellement très « sportive » et fait aussi des efforts pour qu’on ne la confonde pas avec une vulgaire Civic à l’intérieur : même si elle conserve la planche de bord de cette dernière, les habillages de l’habitacle et sa configuration se veulent plus haut de gamme. La voiture ne brille pas spécialement par sa qualité d’assemblage mais il y a une très jolie finition blanche et bleue en option à seulement 200€. L’info-divertissement reste lui aussi identique à celui de la Civic, avec un écran tactile central à l’interface un peu lente, mais au moins la connectivité Apple Carplay & Android Auto fonctionne correctement.

La finition intérieure de série.
La finition intérieure de série.
La finition intérieure blanche et bleue, à 200€.
La finition intérieure blanche et bleue, à 200€.

Pas facile à l’arrière, mais du coffre

La Prelude possède un habitacle « 2 + 2 » et mesure 4,52 mètres de long mais comme j’ai pu le constater, les places arrière ne permettent pas aux grands gabarits d’y voyager correctement : l’espace aux jambes peut suffire mais pas la garde au toit, obligeant à plier la tête contre la vitre arrière une fois installé lorsqu’on mesure plus d’un mètre 80.

A l’arrière, impossible de s’installer correctement si on mesure plus de 1,80 mètre.
A l’arrière, impossible de s’installer correctement si on mesure plus de 1,80 mètre.

Le coffre, en revanche, revendique un volume de 264 litres et offre un accès aisé avec le hayon. Avec la banquette arrière rabattable, il sera possible d’y installer beaucoup d’affaires et même de partir à deux dans de longs voyages.

Page suivante

Chiffres clés *

  • Longueur : 4525 m
  • Largeur : 1880 m
  • Hauteur : 1349 m
  • Nombre de places : 4 places
  • Volume du coffre : 264 l / NC
  • Boite de vitesse : Auto. à 1 rapport
  • Carburant : Hybride essence électrique
  • Taux d'émission de CO2 : NC
  • Date de commercialisation du modèle : Décembre 2024

* A titre d'exemple pour la version VI.

Le bonus / malus affiché est celui en vigueur au moment de la publication de l'article.

Photos (18)

Voir tout

Sommaire

34  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

En savoir plus sur : Honda Prelude 6

Honda Prelude 6

SPONSORISE

Essais Coupé

Voir tous les essais Coupé

Fiches fiabilité Coupé

Voir toutes les fiches fiabilité Coupé

Toute l'actualité

Voir toutes l'actu

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, donnée obligatoire, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Cette donnée est également utilisée à des fins de mesure et étude de l'audience du site, évaluer son utilisation et améliorer ses services ; lutte anti-fraude ; et gestion de vos demandes d'exercice de vos droits.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).

Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données.

Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité