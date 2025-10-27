Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Honda Prelude 6

Essai

La nouvelle Honda Prelude est excitante malgré son moteur banal

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Cédric Pinatel

57  

6. La fiche technique de la Honda Prelude 2025

 

La nouvelle Honda Prelude est excitante malgré son moteur banal

Les chiffres clés

Honda Prelude 6 VI
Généralités  
Date de commercialisation 18/12/2024
Garantie pièce et main d'œuvre : en km 100 000 km
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois 36 mois
Dimensions  
Longueur 4525 m
Largeur sans rétros 1880 m
Hauteur 1349 m
Empattement 2604 m
Volume de coffre mini 264 L
Nombre de portes 3
Nombre de places assises 4
Poids à vide 1473 Kg
Caractéristiques moteur  
Motorisation Hybride essence électrique
Moteur + moteur électrique
Cylindrée 1993 cm3
Puissance 184
Couple 315
Boîte de vitesses Automatique
Nombre de rapports 1
Roues motrices AV
Performances / consommation  
Vitesse maximum 188 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h 8,2 s
Consommation mixte 5,2 Litre / 100 km
Emissions de CO2 117 g/km (wltp)
Bonus malus max 240
Honda Prelude 6

