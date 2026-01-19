Une Honda Prelude plus sportive grâce au célèbre préparateur japonais Mugen !

Vous aimez la nouvelle Honda Prelude ? Légitime… Les premiers essais ont d’ailleurs révélé un excellent comportement routier grâce notamment à ses trains roulants de Civic Type R (pivots découplés devant et essieu multibras derrière). Et puis la ligne de ce coupé 2 + 2 est réussie. Il faut dire qu’on n’avait pas vu ce type de carrosserie à deux portes (certains diront 3 en comptant le hayon) depuis des lustres… Mais esthétiquement, on peut encore aller plus loin. C’est du moins ce que pense le Japonais Mugen, qui a fait de la préparation des Honda sa spécialité. Le sorcier ne pouvait pas passer à côté de la nouveauté…

Parmi les accessoires proposés, on trouve de nombreux appendices en fibre de carbone, notamment un spoiler avant, des extensions de bas de caisse latérales et arrière, un diffuseur arrière, et enfin un aileron de hayon. De quoi donner davantage de caractère au coupé, surtout si on lui offre, en plus, de nouvelles jantes…

Ne s’arrêtant pas en si bon chemin, Mugen propose également un système d’échappement sport spécialement conçu pour cette auto, avec à la clé une sonorité plus sportive pour le bloc 2.0, et dans le détail « des basses profondes à tous les régimes » selon le préparateur, ainsi qu’une finition noire assortie avec les éléments en carbone pour la canule. Un moteur qui, pour rappel développe jusqu’à 184 ch mais sert majoritairement de générateur pour son homologue électrique, la Prelude récupérant le système hybride des Civic grand public.

Des pièces dont les tarifs restent pour l’instant inconnus en Europe, mais que l’on espère voir débarquer rapidement dans les antennes du Vieux Continent, plus précisément en Angleterre et en Suisse, chez les accessoiristes bien connus tels que HP-Performances et pourquoi pas, rêvons un peu, dans les concessions Honda, l’histoire de Mugen étant étroitement liée à celle du constructeur japonais.