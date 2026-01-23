La Honda Prelude, ce coupé désormais unique sur le marché automobile, sera à Rétromobile 2026 avec ses ancêtres
Alors que les coupés ont totalement quitté la gamme des constructeurs automobiles « généralistes », la toute nouvelle Honda Prelude semble plaire un peu. A Rétromobile, elle essaiera de se vendre aux côtés de ses ancêtres.
Existe-t-il encore un marché pour les coupés à quatre places chez les constructeurs automobiles ? Même s’il reste des modèles de ce genre chez BMW (Série 4) ou Mercedes (CLE), ça n’existe plus depuis longtemps chez les marques « généralistes » du genre de Renault, Peugeot ou Opel.
Honda essaie précisément de lutter contre cette disparition des coupés à quatre places. Comment ? En ressuscitant l’appellation « Prelude », apparue en 1978 avec un modèle à traction à la vocation plus tranquille que réellement sportive. Saluées pour leur élégance, les cinq générations de cette auto conçue comme une rivale de la Toyota Celica se sont succédé jusqu’en 2001, date de l’arrêt de la commercialisation de la dernière de cette lignée. La sixième vient de se lancer sur le marché et nous l’avons essayée sur Caradisiac.
Trois anciennes Prelude exposées à Rétromobile
A l’occasion du salon Rétromobile 2026, Honda exposera les premières et troisièmes générations de modèle de la Prelude aux côtés de la toute nouvelle mouture. La première sera « dorée », la troisième sera « gris clair » contrairement à l’image d’en tête de l’article.
La première pesait 850 kg et développait 80 chevaux via un petit bloc à quatre cylindres de 1,6 litre, la troisième montait jusqu’à 143 chevaux et avouait un peu moins de 1 200 kg sur la balance.
Un bon démarrage pour la nouvelle Prelude ?
Honda France en profite pour donner des nouvelles du lancement commercial de la nouvelle Prelude : « nous avons déjà enregistré 85 commandes ce qui est très encourageant rapporté à notre ambition initiale de 450 unités annuelles. D’autant que les premiers véhicules de démonstration commencent à peine à arriver en concession. J’invite d’ailleurs les sceptiques à l’essayer rapidement, ils comprendront », est-il écrit dans le communiqué.
Précisons qu’avec son moteur hybride de 184 chevaux piqué à la Civic, cette nouvelle Prelude n’a rien d’une vraie ultra-sportive malgré son châssis aux petits oignons bénéficiant des trains roulants de la Civic Type R.
Rétromobile 2026
Informations pratiques
Achetez vos billets pour Rétromobile
Du mercredi 28 janvier au dimanche 1er février 2026 au parc des expositions, Porte de Versailles, 75 015 Paris. Le salon se tiendra dans les pavillons 1, 2 et 3.
Tarifs :
Plein tarif en prévente : 20 € (21 € après J -7)
Tarif sur place : 25 €
Avant-première : 60 €
Enfants de moins de 16 ans : 12 €
Enfants de moins de 12 ans : gratuit
Horaires :
Mercredi 28 janvier : de 10h à 19h
Jeudi 29 janvier : de 10h à 20h30
Vendredi 30 janvier : de 10h à 22h
Samedi 31 janvier : de 10h à 20h30
Dimanche 1er février : de 10h à 19h
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération