La Honda Prelude, ce coupé désormais unique sur le marché automobile, sera à Rétromobile 2026 avec ses ancêtres

Existe-t-il encore un marché pour les coupés à quatre places chez les constructeurs automobiles ? Même s’il reste des modèles de ce genre chez BMW (Série 4) ou Mercedes (CLE), ça n’existe plus depuis longtemps chez les marques « généralistes » du genre de Renault, Peugeot ou Opel.

Honda essaie précisément de lutter contre cette disparition des coupés à quatre places. Comment ? En ressuscitant l’appellation « Prelude », apparue en 1978 avec un modèle à traction à la vocation plus tranquille que réellement sportive. Saluées pour leur élégance, les cinq générations de cette auto conçue comme une rivale de la Toyota Celica se sont succédé jusqu’en 2001, date de l’arrêt de la commercialisation de la dernière de cette lignée. La sixième vient de se lancer sur le marché et nous l’avons essayée sur Caradisiac.

Trois anciennes Prelude exposées à Rétromobile

A l’occasion du salon Rétromobile 2026, Honda exposera les premières et troisièmes générations de modèle de la Prelude aux côtés de la toute nouvelle mouture. La première sera « dorée », la troisième sera « gris clair » contrairement à l’image d’en tête de l’article.

La première pesait 850 kg et développait 80 chevaux via un petit bloc à quatre cylindres de 1,6 litre, la troisième montait jusqu’à 143 chevaux et avouait un peu moins de 1 200 kg sur la balance.

Un bon démarrage pour la nouvelle Prelude ?

Honda France en profite pour donner des nouvelles du lancement commercial de la nouvelle Prelude : « nous avons déjà enregistré 85 commandes ce qui est très encourageant rapporté à notre ambition initiale de 450 unités annuelles. D’autant que les premiers véhicules de démonstration commencent à peine à arriver en concession. J’invite d’ailleurs les sceptiques à l’essayer rapidement, ils comprendront », est-il écrit dans le communiqué.

Précisons qu’avec son moteur hybride de 184 chevaux piqué à la Civic, cette nouvelle Prelude n’a rien d’une vraie ultra-sportive malgré son châssis aux petits oignons bénéficiant des trains roulants de la Civic Type R.