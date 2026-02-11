Quelles sont les marques et modèles japonais qui décotent le plus ? Le moins ? Le palmarès Caradisiac

Avez-vous remarqué qu’une Toyota Yaris hors d’âge se revend encore une petite fortune ? Qu’une Prius + de 200 000 km se vend parfois encore plus de 18 000 € !! Que les Honda gardent une cote d’enfer ? Si vous avez récemment cherché à acheter une japonaise, ou si vous êtes propriétaire vendeur, probablement que oui.

Car c’est un constat fait depuis des années, voire des dizaines d’années : les voitures japonaises, portées par leur réputation de fiabilité, globalement non usurpée, conservent énormément de valeur malgré le temps et les kilomètres au compteur. Ce sont des valeurs sûres, à comparer à l’or sur le marché de l’investissement !

Mais toutes les marques, et tous les modèles sont-ils réellement logés à la même enseigne ? Quels sont les vilains petits canards du pays du Soleil-Levant ? Grâce aux datas de notre partenaire La Centrale, site bien connu de petites annonces, qui publie chaque année plus de 1,5 million d’annonces, nous avons pu établir quelles sont les marques qui décotent le plus et le moins, avant d’établir les palmarès des modèles (voir tableaux ci-dessous).

Le but, définir quels sont les modèles qui se revendent à prix d’or, et les autres, même si au global, toutes les japonaises se revendent, en moyenne, plus cher.

LES DÉCOTES MOYENNES SUR 15 ANS PAR MARQUE (tous modèles confondus)

Le palmarès de la décote dépend de l’année observée, évidemment, vous le constatez dans ce tableau. Mais quelques constructeurs se démarquent par leur faible perte de valeur : l’étonnant Isuzu, dont le modèle D-Max, unique proposition sur notre marché, semble ne jamais vouloir perdre de valeur, et plus classiquement Suzuki, Honda et Toyota. Certains chiffres peuvent étonner car non linéaires et « sortant de la courbe ». Cela peut s’expliquer par un volume d’annonces observé faible ou des particularités de millésime.

AGE HONDA ISUZU LEXUS MAZDA MITSUBISHI NISSAN SUBARU SUZUKI TOYOTA 1 an 12,0 % 1,3 % 12,8 % 10,5 % 25,5 % 19,3 % 33,9 % 12,1 % 11,3 % 2 ans 23,1 % 15,0 % 25,4 % 23,6 % 27,9 % 33,7 % 45,0 % 21,4 % 21,3 % 3 ans 25,5 % 11,1 % 30,6 % 32,7 % 40,0 % 38,8 % 17,4 % 26,4 % 23,2 % 4 ans 33,9 % 16,7 % 39,6 % 38,1 % 42,9 % 43,3 % -- 28,4 % 27,2 % 5 ans 36,1 % 19,6 % 43,7 % 41,1 % 42,9 % 45,2 % 20,4 % 27,9 % 30,1 % 6 ans 34,9 % + 1,6 % 45,9 % 37,4 % 47,6 % 48,2 % 37,0 % 24,9 % 33,3 % 7 ans 36,0 % 3,6 % 49,9 % 39,4 % 42,9 % 51,2 % 34,8 % 25,6 % 36,5 % 8 ans 34,1 % 21,0 % 52,6 % 43,6 % 46,7 % 51,6 % 49,2 % 35,3 % 39,6 % 9 ans 45,7 % 14,8 % 55,3 % 48,4 % 57,5 % 55,4 % 50,4 % 42,6 % 43,5 % 10 ans 46,4 % 18,3 % 57,7 % 52,0 % 58,3 % 59,4 % 55,8 % 41,3 % 45,4 % 11 ans 57,0 % 26,5 % 63,1 % 62,3 % 55,8 % 62,1 % 60,3 % 43,9 % 48,4 % 12 ans 60,5 % 30,1 % 67,5 % 68,2 % 62,1 % 64,2 % 45,8 % 55,1 % 54,2 % 13 ans 61,9 % 39,7 % 73,5 % 59,4 % 65,4 % 67,7 % 34,8 % 50,0 % 53,8 % 14 ans 61,4 % 69,8 % 66,3 % 68,1 % 67,8 % 58,8 % 50,1 % 58,6 % 15 ans 56,3 % 71,8 % 64,7 % 66,5 % 64,2 % 84,7 % 54,5 % 60,4 % Moyenne des décotes annuelles sur 15 ans 41,6 % 16,6 % 50,6 % 45,8 % 50,0 % 51,5 % 44,9 % 36,0 % 39,1 %

Les 5 modèles qui décotent le moins, et les 5 qui décotent le plus

Après les marques, les modèles, et on remarque que globalement, Toyota est bien placé, Nissan beaucoup moins, et que certaines stars gardent leur valeur pendant très très TRÈS longtemps.

Les décotes à 1 an

Des pourcentages étonnants ! Mais il faut avoir en tête que certains modèles, comme le Jimny, écopent d’un malus en neuf terriblement élevé par rapport à leur tarif, et que les vendeurs l’ont répercuté en occasion récente (et moins récente), du moins en grande partie. Du coup, les prix affichés sont supérieurs au prix catalogue, et les décotes calculées sont positives ! Mais pour la Civic, par exemple, qui n’a pas de malus en neuf, la raison est différente. Elle a juste, manifestement, un énorme succès… Et on notera que les modèles qui décotent le plus sont, le plus souvent, électriques ou hybride rechargeables.

Rang Marques et modèles qui décotent le moins Pourcentage de décote 1 SUZUKI JIMNY + 45.71 % 2 TOYOTA LAND CRUISER + 23.90 % 3 TOYOTA HILUX + 3.76 % 4 HONDA CIVIC + 1.17 % 5 ISUZU D-MAX - 1.09 % Rang Marques et modèles qui décotent le plus Pourcentage de décote 1 HONDA E - 36.10 % 2 MITSUBISHI ECLIPSE CROSS - 35.80 % 3 HONDA E : NY1 - 35.04 % 4 SUBARU SOLTERRA - 33.91 % 5 SUZUKI ACROSS - 33.84 %

Les décotes à 3 ans

Toyota truste les plus faibles décotes. Avec des modèles qui même au bout de 3 ans, se revendent plus cher que neuf, avec les mêmes raisons parfois : les malus en neuf. À l’autre bout du spectre, c’est la cata pour les Nissan Leaf et Mazda MX-30, qui perdent plus de la moitié de leur valeur. Un cauchemar de vendeur, une bonne affaire pour les acheteurs !

Rang Marques et modèles qui décotent le moins Pourcentage de décote 1 SUZUKI JIMNY + 25.28 % 2 TOYOTA GR 86 + 25.18 % 3 TOYOTA LAND CRUISER + 16.75 % 4 TOYOTA COROLLA CROSS 3.06 % 5 TOYOTA HILUX 3.52 % Rang Marques et modèles qui décotent le plus Pourcentage de décote 1 NISSAN LEAF 59.81 % 2 MAZDA MX-30 50.36 % 3 HONDA E 48.99 % 4 SUBARU SOLTERRA 47.96 % 5 LEXUS RZ 47.33 %

Les décotes à 5 ans

Punaise ! Même après 5 ans, le Jimny se revend plus cher que neuf. Quel hit ! Ceci dit, on commence à généraliser les décotes négatives, enfin. L’Isuzu D-Max est toujours là dans le Top 5, incroyable comme il a la cote. Et Subaru place un modèle, le Forester. Normal qu’il n’apparaisse que maintenant, il se vend tellement peu que le manque de datas ne le faisait même pas apparaître dans nos tableaux sur les années plus récentes. La Nissan Leaf est toujours lanterne rouge, et Mitsubishi ne brille pas non plus.

Rang Marques et modèles qui décotent le moins Pourcentage de décote 1 SUZUKI JIMNY -27.97 % 2 TOYOTA LAND CRUISER -6.86 % 3 TOYOTA HILUX 9.46 % 4 SUBARU FORESTER 20.44 % 5 ISUZU D-MAX 21.20 % Rang Marques et modèles qui décotent le plus Pourcentage de décote 1 NISSAN LEAF 64.77 % 2 MAZDA MX-30 58.38 % 3 HONDA E 54.70 % 4 MITSUBISHI OUTLANDER 53.61 % 5 MITSUBISHI ECLIPSE CROSS 53.24 %

Les décotes à 10 ans

On arrive ici à des modèles qui ont déjà bien vécu. Or, certains se revendent encore à prix d’or et parfois presque aussi cher qu’en neuf ! On commence à parler de véritable placement… Des modèles dont la commercialisation est arrêtée depuis longtemps apparaissent dans le palmarès, comme la GT-R ou l’Impreza WRX STI. Et elles s’échangent à prix d’or. Et les japonaises mal-aimées, toujours la Leaf, ou l’Outlander, mais plus encore la I-Miev, s’achètent à 20 % de leur tarif catalogue neuf.

Rang Marques et modèles qui décotent le moins Pourcentage de décote 1 SUZUKI JIMNY -7.12 % 2 SUBARU WRX STI -0.92 % 3 NISSAN GT-R 1.40 % 4 TOYOTA LAND CRUISER 9.31 % 5 NISSAN 370Z 16.20 % Rang Marques et modèles qui décotent le plus Pourcentage de décote 1 MITSUBISHI I-MIEV 80.73 % 2 NISSAN LEAF 79.24 % 3 MITSUBISHI OUTLANDER 72.30 % 4 SUBARU LEVORG 71.24 % 5 INFINITI Q70 70.60 %

Les décotes à 15 ans

Nous avons poussé le vice jusqu’à aller chercher les décotes à 15 ans. Pour nous rendre compte que lorsqu’une Renault Clio perd 15 % en six mois, une Nissan GT-R doit attendre 15 ans d’existence pour perdre autant, voire moins. La star Jimny perd enfin de la valeur. Oui mais c’est parce qu’il y a quinze ans, c’était la précédente génération qui était vendue, et pas celle qui cartonne aujourd’hui ! Et on découvre que si la Subaru WRX STI ne décote pas, sa sœur Legacy décote de folie, tout comme les Mazda CX-7, peu couru il est vrai, et assez inadapté à nos contrées. L’exotique Infiniti M30/35 est aussi une bonne affaire pour les amateurs de berline japonaise luxueuse. Elle a perdu plus de 80 % de sa valeur.