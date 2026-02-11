Plus de 50 000 Citroën C3 et C3 Aircross rappelés

Depuis son lancement, il y a déjà presque deux ans, la quatrième génération de Citroën C3 est sujette à de nombreux bugs électroniques. Dès les premiers essais de ce modèle, nous avions pu pointer du doigt un certain manque de mise au point de certaines de ces fonctions, parfois cruciales pour le bon fonctionnement du véhicule.

Depuis, la marque corrige, au fil des mois, ces problèmes. Des problèmes qui, en toute logique, touchent également le deuxième opus du C3 Aircross, commercialisé début 2025 et qui partage la majeure partie de son architecture avec sa petite sœur. Toutes les imperfections ne sont toutefois pas encore corrigées, comme en témoignent les deux rappels suivants.

ADAS en rade

Identifiées sous les noms de code GQ7 et GR2, ces opérations visent les exemplaires de C3 IV et C3 Aircross II produits à compter du 5 avril 2024 et 7 mai 2025. Sur le seul territoire français, ce serait ainsi plus de 55 000 véhicules qui seraient touchés.

Le premier rappel consiste à recalibrer le module de la caméra multifonction avant. Cette dernière permet de fournir des informations à la plupart des systèmes de sécurité, tels que le freinage automatique d’urgence. Dans le cas qui nous intéresse aujourd’hui, la sécurité ne semble toutefois pas directement mise en jeu. En effet, le problème concerne ici le logiciel de connexion serveur de cet équipement.

Le second concerne, pour sa part, le dispositif de lecture des panneaux de limitation de vitesse. C’est ici le BCM, le calculateur qui gère l’ensemble des dispositifs électroniques de la voiture, qui comporte un logiciel défectueux. Résultat, les indications de limitations de vitesse fournies au conducteur peuvent être erronées.

Deux rappels, un déplacement

Si votre Citroën est concernée par ces rappels, le constructeur vous contactera directement afin que vous puissiez fixer un rendez-vous avec votre concessionnaire. Ces deux opérations peuvent être effectuées en même temps, ce qui permet de limiter la durée d’immobilisation à environ 2 heures.