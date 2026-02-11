La MG4 électrique revient et se la joue plus « haut de gamme »

Lorsque la MG4 est arrivée sur le marché européen au début de l’année 2023, tout le monde avait été impressionné par son prix beaucoup plus bas que celui de ses concurrentes compactes : alors que les Renault Mégane et autres Volkswagen ID.4 s’affichaient largement au-dessus des 40 000€ avec quelques options, la Chinoise démarrait en France à peine au-dessus des 20 000€ une fois le bonus écologique déduit ! Voilà pourquoi elle s’est très bien vendue lors de ses premiers mois de carrière, avant de passer totalement au second plan pendant que les modèles hybrides de MG cartonnaient.

La MG4 est de retour !

Mais cette MG4 profite d’une grosse mise à jour pour revenir sur notre marché. Toujours basée sur la plateforme MSP, elle modifie légèrement son style extérieur et gagne un bouclier inédit doté de volets actifs pour améliorer l’aérodynamisme en les fermant lorsque les contraintes mécaniques le permettent.

A l’intérieur, elle change toute sa planche de bord dont la finition avait beaucoup été critiquée sur la précédente mouture. MG communique sur une interface bien plus performante, un point qui constituait aussi l’un des défauts de l’ancien modèle par rapport à ses concurrentes. L’intérieur ressemble désormais beaucoup à celui du SUV MG S5, lui aussi basé sur la même architecture.

Des motorisations et batteries améliorées

Sous le châssis, les petites batteries de 52 kWh disparaissent et cette MG4 restylée ne conserve plus que les tailles de 64 et de 77 kWh. Celles de 64 kWh bénéficient d’une nouvelle chimie LFP et se connectent à un moteur lui aussi inédit de 190 chevaux. L’autonomie maximale WLTP progresse à 452 km, ce qui reste assez moyen compte tenu de la capacité de la batterie.

La MG4 à grosses batteries, elle, conserve ses batteries de 77 kWh à technologie NMC ainsi que son moteur de 245 chevaux. Mais grâce à l’aérodynamisme plus favorable et à un logiciel retouché, elle grimpe à 545 km d’autonomie maximale WLTP contre 520 précédemment.

La MG4 XPower est toujours là

La version ultra-puissante XPower reste au catalogue, toujours avec 435 chevaux et une configuration bimoteur (et avec les batteries de 64 kWh). Là aussi, l’autonomie maximale WLTP progresse à 405 km. MG ne fait pas mention d’améliorations dynamiques sur cette auto qui faisait office de « voiture puissante la moins chère du marché » malgré une conduite moyennement excitante.

Reste à connaître les prix de cette MG4 améliorée, qui seront communiqués dans les jours à venir. Rappelons par ailleurs que MG va commercialiser une autre MG4 à la vocation moins haut de gamme aux côtés de cette MG4 améliorée.