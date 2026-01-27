L’an passé en Europe, le thermique a perdu et les Chinois ont gagné

Ils surgissent chaque année entre l’épiphanie et la chandeleur et, cette année encore, les chiffres livrés par le syndicat des constructeurs européens (ACEA) sur l’état des ventes d’automobiles en Europe en 2025, livre son lot d’enseignements.

Deux éléments se dégagent de ces chiffres dévoilés cette semaine et ils sont liés entre eux. Le premier montre l’importance des constructeurs chinois en Europe et le second témoigne de la fin d’un genre : le moteur 100 % thermique.

Le 100 % thermique condamné ?

Pourquoi sont-ils liés ? Tout simplement parce que les marques chinoises, conscientes depuis fort longtemps de leur retard technologique en matière de moteurs 100 % thermiques n’ont même pas essayé de lutter contre les marques occidentales dans ce domaine et se sont jetées sur le VE dans un premier temps et dans l’hybride et l’hybride rechargeable dans un second.

Une manœuvre qui tombe à pic puisque ce sont justement la vente des autos électrifiées (toutes les formes d’hybridation + le 100 % électrique) qui ont en vente en poupe, tuant le thermique pur qui est d’ailleurs de moins en moins proposé au catalogue des constructeurs, hormis pour leurs petits modèles. C’est simple, en un an, cette technologie a perdu 10 points de parts de marché, passant de 45,2 % en 2024, à 35,5 % l’an passé.

À l’inverse, tout ce qui s’électrifie, de près ou de loin, progresse, surtout les VE qui se sont envolés de 30 % l’an passé pour aboutir, fin 2025 à une part de marché de 17,4 % en Europe. Du côté de l’hybridation, ce sont évidemment les non rechargeables, qu’ils soient full ou mild qui l’emportent, puisque 3,7 millions d’exemplaires ont été vendus sur le continent, sur les 10,8 millions d’autos vendues au total.

Reste un mystère qui a pour nom hybride rechargeable. Il bondit à travers l’Europe, s’offrant 1 million de ventes et augmentant encore de 9,4 % l’an passe. Partout, les automobilistes réclament cette formule, sauf en France ou le système régresse de 26 %.

Est-ce que tous les autres pays ne savent pas que les chiffres WLTP de l’hybride rechargeable ne sont que chimère ? Est-ce que ce sont les conducteurs français qui ne savent pas l’utiliser ou est-ce que les vendeurs en concession ne savent pas expliquer correctement la manœuvre ?

La question reste ouverte. En tout cas, certains constructeurs profitent largement de l’engouement de cette électrification lourde ou légère et ce sont bien entendu les Chinois qui profitent des hausses conjointes du VE et de l’hybride. C’est ainsi que MG, la marque du groupe SAIC, a augmenté ses ventes de près de 34 % en distribuant 219 000 autos l’année dernière. Du coup, sa part de marché sur le Vieux Continent atteint désormais 1,9 % et dépasse celle de Nissan.

Byd a triplé ses ventes

Byd quant à lui, s’il a vendu moins que son compère, avec 129 000 immatriculations seulement, a explosé son score en triplant carrément ses ventes par rapport à 2024. La marque de Shenzhen a augmenté ses ventes de 233 %.

L’engouement pour l’hybride, qui n’est pas soumis aux droits de douane comme l’électrique, fait donc l’affaire de l’industrie chinoise qui n’en finit plus de voir en l’Europe le marché idéal, le sien étant à la baisse.

L’UE envisage évidemment de tenter d’endiguer la déferlante, réfléchissant à une hausse du made in Europe dans les ingrédients des autos du Vieux Continent. Mais la nouvelle règle, qui doit fixer entre 60 et 85 % le taux d’européanité de pièces d’une voiture pour bénéficier d’un bonus devait être édictée cette semaine. Mais elle est repoussée d’un mois.