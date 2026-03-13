Flottes connectées : l’Europe n’entend pas laisser le magot aux Américains

Alors que nos voitures sont de plus en plus connectées et collectent un maximum de données, dans le secteur de la mobilité, un chiffre fait saliver les investisseurs : seulement 20 % des entreprises européennes utilisent aujourd’hui une solution de télématique.

Pour les leaders du secteur, l’enjeu n’est plus seulement de se battre pour les clients existants, mais de convaincre les 80 % restants de quitter l’ère du tableur Excel pour celle de l’intelligence artificielle.

La barre des 100 milliards

Les données récoltées, sont comme du pétrole brut. Elles n’ont que peu de valeur tant qu’elles ne sont pas raffinées. Le rôle du télématicien est de les rendre exploitables et permettre par exemple d’automatiser les tâches administratives, prévenir les accidents et les vols, minimiser les coûts de maintenance, limiter les coût d'usage …

En 2026, la valeur du marché mondial de la télématique est estimée à environ 96 milliards d’euros. Avec une progression fulgurante du marché de plus de 10 % par an. Les analystes prévoient un doublement du marché d’ici à 2035 pour atteindre près de 200 milliards d’euros. De quoi aiguisé bien des appétits.

L’offensive du Big Three nord-américain

Sur un secteur largement dominé par les acteurs nord-américains, la concurrence fait rage. En tête de peloton, le canadien Geotab survole les débats avec 4 millions de véhicules connectés. Sa force ? Un écosystème ouvert capable d’absorber les données de n’importe quel constructeur. Un véritable hub mondial. Face à lui, Verizon Connect (3 millions de véhicules), adossé au géant des télécoms, mise sur la productivité brute pour les flottes massives. Enfin, le nouveau venu Samsara bouscule tout sur son passage. Avec son approche tout-en-un mêlant vidéo-sécurité et IA, il s’impose comme l’ogre technologique de la Silicon Valley.

La riposte européenne

Face à cette hégémonie, la résistance s’organise sur le Vieux Continent. Targa Telematics joue sur le créneau de l’IA IoT (Intelligence Artificielle des Objets). L’IA agentique et prédictive, capable de gérer l’autopartage en entreprise ou de prévenir le vol de manière ultra-sophistiquée. Nouveau venu, le groupe Shiftmove (730 000 unités) trace sa propre voie.

Né de la récente fusion entre les pépites franco-allemandes Vimcar, Avrios et les français Optimum Automotive et Océan, le télématicien mise sur une proximité culturelle et réglementaire spécifique. « On s’est intéressé aux enjeux de la fiscalité franco-française, aux avantages en nature, à la loi LOM », explique Lilia Marine, head of channel partner manager chez Optimuma/Shiftmove France.

Son logiciel Avrios promet « quatre minutes de gagnées par document » traité, admet Shiftmove France. Et de chiffrer, 40 % d’économie sur les frais de réparations grâce à la maintenance prédictive

La conquête de l’ombre

Comme d’autres, Shiftmove avance masqué. 20 % de son activité s’effectue en marque blanche. Le groupe fournit sa technologie à de grands noms de l’automobile et du leasing qui la redistribuent sous leur propre nom. Une présence invisible, qui irrigue tout le marché.

L’objectif est clair : atteindre le million de véhicules sous gestion d'ici 2027. Le point de bascule nécessaire pour transformer la donnée accumulée en avantage compétitif.