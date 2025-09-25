Tesla rallie le télématicien Geotab : l’efficacité des flottes au prix des données

Le leader mondial de la télématique pour véhicules connectés, Geotab, vient d’annoncer la compatibilité de sa plateforme avec les véhicules Tesla. L’intégration concerne les modèles éligibles (hors Model S et X produits avant 2021) en Europe et en Amérique du Nord.

Les gestionnaires de flotte, peuvent ainsi intégrer les données issues des véhicules de la marque californienne directement dans l’interface MyGeotab, sans installation matérielle supplémentaire.

Des données pour mieux gérer

Le télématicien récupère directement les données Tesla (état de charge, position, vitesse, entretien, etc.) via son cloud. Elles sont ensuite agrégées, traitées et analysées avant d’être transmises aux gestionnaires de parc.

Ces derniers peuvent ainsi accéder directement, sans installation de matériel supplémentaire, aux données d’origine des véhicules Tesla en parc.

Autonomie restante, état de charge, alertes de maintenance, localisation : toutes ces données critiques sont accessibles en temps quasi réel, au sein d’une interface unique. Geotab, qui connecte déjà plus de cinq millions de véhicules à travers le monde, y voit un levier d'efficacité et un accélérateur pour l’électrification des flottes.

Enjeux de gouvernance

La télématique embarquée, devenue centrale dans la gestion de flotte, renforce la dépendance des exploitants à ces plateformes. Les bénéfices sont indéniables en termes de productivité, de maintenance et de stratégie énergétique. Mais ils s’accompagnent d’enjeux de gouvernance des données, de confidentialité commerciale, et de transparence sur leur usage. Certains télématiciens partagent ou revendent des données anonymisées à des tiers (assureurs, fournisseurs d’énergie, agences publiques…).

Plateformisation de la mobilité

« L’avenir de la gestion de flotte est connecté et riche en données », affirme Christoph Ludewig, vice-président de Geotab pour la région Europe, Moyen Orient, Afrique. Geotab s’impose comme un acteur central dans le secteur de l’optimisation logistique. Les entreprises clientes, bénéficient certes de la puissance des outils de visualisation, mais paradoxalement en deviennent tributaires.

À l’image de ce qui s’est produit dans le numérique avec les GAFAM, l’automobile et la logistique sont en train de se structurer autour de quelques grands intermédiaires technologiques (Geotab, Samsara, Verizon Connect...), capables de centraliser, standardiser et valoriser la donnée. Avec un phénomène de plateformisation de la mobilité. La vraie richesse, ne se trouve plus seulement dans la voiture, mais également dans la Data qu’elle génère.