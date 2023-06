Télématique : un copilote efficace au service des flottes

Visiblement rassurées par les recommandations du RGPD (Règlement général européen pour la protection des données) et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), qui posent un cadre à la confidentialité des données liées à la vie personnelle, les flottes françaises recourraient de plus en plus à la télématique.

Il faut dire que les outils capables d’exploiter la data issue des véhicules dans le respect des conducteurs sont désormais nombreux et performants. Mieux, ils semblent être devenus de véritables copilotes permettant aux entreprises d’optimiser leur gestion de parc et de faire évoluer leur Car Policies. C’est le cas des dernières solutions débarquées ces dernières années sur le marché, parmi lesquelles des nouveautés signées Geotab.

Aide à la prise de décision

Le numéro 1 mondial de l’Iot et des véhicules connectés propose notamment aux flottes un outil baptisé Geotab Keyless. Celui-ci permet aux entreprises clientes de mutualiser l'utilisation de leurs véhicules et de réduire la taille de leur parc automobile grâce à un accès aux véhicules sans clé.

Cet outil fonctionne en lien avec une plateforme, MyGeotab, qui dresse des tableaux bord sur la base des données véhicules (kilométrage, codes de panne, par exemple) et des données conducteurs : la consommation de carburant notamment, consommation qui, à ce propos, peut varier jusqu’à 35 % selon la façon de conduire. « Geotab se base sur des éléments essentiels pour les flottes et pour les décideurs, et permet de remonter des données pertinentes sur la performance d’une flotte », confie François Denis, son DG France. « Les gestionnaires peuvent ensuite prendre des décisions adaptées aux besoins de leurs flottes, pour répondre au mieux à leurs problématiques. »

Le télématicien met par ailleurs l’accent, actuellement, sur une offre d’audit qui détermine les possibilités d’électrification. Cette étude analyse la performance actuelle des véhicules thermiques d’une flotte donnée, afin de pouvoir mesurer les bénéfices qu’elle aurait ou pas à passer à l'électrique.

Verdissement, question centrale

« Il y a d’ores-et-déjà 50% des flottes d’entreprises pour qui ce passage serait économiquement intéressant », certifie François Denis, parallèlement convaincu que les outils télématiques jouent et joueront un rôle encore plus précoce, pratique et décisif dans la perspective d’une électrification à grande échelle. Dans cette configuration, « un gestionnaire doit pouvoir monitorer l’état des batteries et l’autonomie de ses véhicules électriques afin de prévoir avec pertinence leurs périodes de rechargement et la quantité d’électricité », décrit le DG France de Geotab.

Comme d’autres acteurs et observateurs, le groupe canadien constate sur le terrain que la question du verdissement est un sujet de plus en plus récurrent, un sujet qui dorénavant préoccupe et passionne la plupart des gestionnaires et des chefs d’entreprises.

La politique environnementale les y presse de toute façon, « les ZFE et la Loi LOM » en tête, qui « représentent de réels challenges », positive néanmoins François Denis. Ce dernier veut même se montrer rassurant et pragmatique face à ces enjeux, promettant là-encore un accompagnement facilité grâce à la télématique.

« Avec Geotab, nos clients peuvent espérer trouver des solutions pour respecter ces nouvelles réglementations, en passant une partie de leurs véhicules à l’électrique, sans changer leur usage », illustre-t-il, évoquant parallèlement l’opportunité du Geofencing pour éviter des contraventions en entrant dans une zone à faibles émissions.