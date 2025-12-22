Elon Musk, l’homme le plus riche du monde va encore devenir plus riche

L’argent appelle l’argent, une expression qui prend une nouvelle fois tout son sens avec Elon Musk. L’homme le plus riche du monde va recevoir une rémunération pour le moins coquette, de l’ordre de 56 milliards de dollars.

Il s’agit en réalité d’une vieille histoire puisque ce montant a été validé une première fois par les actionnaires de Tesla en 2018. Seulement, une décision de justice en première instance avait retoqué cette rémunération.

Il aurait été étonnant qu’Elon Musk accepte cette décision sans broncher et après plusieurs années de bataille judiciaire, le patron de Tesla a obtenu gain de cause. Ainsi, la Cour suprême de l’Etat du Delaware a annulé la décision en première instance, en « inversant l’annulation ».

Vers les 1 000 milliards ?

Si cette rémunération semble indécente, ce n’est pourtant qu’un début. Le conseil d’administration a prévu un plan de rémunération encore bien plus hors-sol. Ce dernier devrait lui rapporter à terme 1 000 milliards de dollars, étalonné sur dix ans.

Bien sûr, ce montant est soumis à des conditions. Le patron doit hisser Tesla à une capitalisation boursière de 2 000 milliards de dollars ou encore vendre 20 millions de voitures d’ici à 2035. L’année dernière, le salaire de Carlos Tavares, alors patron de Stellantis, faisait scandale avec ses 36,5 millions d’euros « seulement ».