Presque 100 % d’électriques, le record historique qui humilie le reste de l’Europe

La Norvège a frôlé son objectif de ne vendre que des voitures zéro émission en 2025, le tout-électrique ayant représenté 95,9 % des nouvelles immatriculations l’an dernier. Au total, 179 549 nouvelles voitures particulières ont été immatriculées en 2025. Un petit volume au regard des voisins européens, mais le pays est leader en matière d’adoption par habitant avec près de 2 000 véhicules électriques vendus pour 100 000 habitants, soit une densité dix fois supérieure à la médiane de l’Union européenne. La France, elle, se place en milieu de tableau avec 433 nouvelles immatriculations de véhicules électriques pour 100 000 habitants.

La carotte et le bâton

Pour parvenir à ce résultat, le pays a mis en place une politique fiscale utilisant le bâton pour les véhicules fossiles et la carotte pour les voitures électriques. Ainsi, dès les années 2000, ce système de bonus-malus, combiné à des passe-droits comme la gratuité des péages urbains et du stationnement public a largement contribué à l’essor du tout-électrique. Avec l’accroissement du parc automobile électrique, ces passe-droits sont terminés mais les voitures électriques bénéficient toujours d’une exonération de la TVA (25 % en Norvège). Depuis 2023, seules les voitures à moins de 42 600 € peuvent y prétendre. Le gouvernement a décidé d’abaisser en 2026 ce seuil à 25 400 €. Fin 2025, les acheteurs se sont donc précipités dans les concessions, la part de l’électrique atteignant alors 97,6 % des ventes. La suppression totale de cette exemption, initialement envisagée à partir de 2027, a été repoussée à 2028.

Tesla en pole position

Parmi les constructeurs, Tesla a consolidé sa position numéro un en Norvège l’an dernier, représentant une part de marché de 19,1 % des nouvelles immatriculations. L’année 2025 a par ailleurs confirmé que les constructeurs automobiles chinois ont clairement pris pied sur le marché norvégien des voitures neuves, représentant 13,7 % des ventes de voitures neuves, contre 10,4 % en 2024.