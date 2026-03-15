Il y a un nouveau vainqueur de Grand Prix en F1 et il est presque aussi précoce que Verstappen

Le plus jeune vainqueur de Grand Prix en Formule 1 est Max Verstappen à 18 ans et 7 mois, lors du Grand Prix d’Espagne 2016. L’histoire retiendra que Kimi Antonelli, jeune Italien âgé de 19 ans et 6 mois, vient de devenir le second pilote le plus jeune à être monté sur la plus haute marche d’une course de Formule 1.

Il a largement profité des problèmes de fiabilité ayant touché la monoplace de son coéquipier George Russell aux qualifications de la course hier, qui l’ont obligé à partir derrière les Ferrari et à taper dans le capital de ses pneumatiques pour doubler les monoplaces italiennes. Il était ensuite trop loin de Kimi Antonelli pour revenir à son niveau et lui disputer la victoire. Antonelli revient ainsi à 4 points de George Russell au championnat. Pourra-t-il battre à la régulière le favori anglais ? C’est évidemment ce que tout le monde souhaite car pour l’instant, les Ferrari ne sont toujours pas en mesure de lutter avec les Mercedes sur la durée d’une course entière.

Premier podium en rouge pour Lewis Hamilton

Les Ferrari, elles, se sont bien battues entre elles tout au long de la course. Cette bataille, qui a impliqué George Russell sur la première partie de la course, a permis à Kimi Antonelli de prendre le large. Lewis Hamilton et Charles Leclerc se sont rendu coup pour coup et la lutte était superbe à voir. Le septuple champion du monde anglais a finalement réussi à repousser son talentueux coéquipier et il monte pour la première fois sur le podium dans une combinaison de Ferrari. Il était temps pour lui qui semble enfin plus à l’aise après une première saison cauchemardesque avec la Scuderia !

Du côté de chez McLaren, le Grand Prix de Chine a été catastrophique avec deux abandons pour Lando Norris et Oscar Piastri avant même le départ de la course. Même constat catastrophique pour Red Bull (abandon de Max Verstappen et huitième place d’Isack Hadjar). A noter la valeureuse sixième place de Pierre Gasly sur son Alpine et la très belle cinquième place du jeune Ollie Bearman sur sa modeste Haas.

Les Grands prix de Bahreïn et d’Arabie Saoudite annulés

A noter que la Formule 1 vient d’officialiser l’annulation des Grands Prix de Bahreïn (12 avril) et d’Arabie Saoudite (19 avril) à cause du conflit iranien et des risques pour la sécurité dans la région. Elles ne seront pas remplacées au calendrier et la saison comptera donc 22 grands prix au lieu de 24.