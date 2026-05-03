Le moins que l’on puisse dire, c’est que la nouvelle réglementation technique de la Formule 1 ne fait pas l’unanimité. Introduite au début de cette saison 2026, elle utilise toujours un V6 turbo 1,6 litre thermique associé à une unité de puissance électrique. Mais par rapport aux voitures des années précédentes, les autos actuelles produisent beaucoup plus de puissance électrique. Et cela pose de nombreux problèmes dans la gestion de l’énergie électrique, cette puissance stockée par les batteries n’étant pas disponible tout le temps.

On le sait, la Formule 1 et la FIA (Fédération Internationale de l’Automobile) planchent sur la question pour régler ces problèmes. Depuis ce Grand Prix de Miami, la réglementation a déjà évolué pour éviter d’avoir de trop gros différentiels de vitesse entre les voitures pendant la course. Et une réflexion est en cours pour déterminer s’il faut augmenter la puissance thermique tout en diminuant la puissance électrique à partir de la saison 2027, afin de garder des performances plus uniformes et permanentes.

Des V8 dès 2030 ?

D’après le directeur de la FIA Mohammed Ben Sulayem, interviewé ce week-end à Miami, le changement des motorisations à partir de la saison 2031 est déjà acté pour la Formule 1. Avec des V8 au lieu des V6 actuels. « Est-ce que les V8 arriveront ? Oh oui. Ils seront là à partir de 2031 sans que les constructeurs automobiles puissent bloquer ça, mais le mieux serait de les lancer dès 2030 », affirme-t-il.

Mohamed Bin Sulayem laisse entendre que les constructeurs automobiles, dont certains avaient expressément milité pour arriver à la réglementation actuelle (notamment Audi), ne s’opposeront pas à un tel changement.

Des V8 suralimentés et plus faiblement électrifiés

Il faut dire qu’en quelques années, la communication a beaucoup changé chez les marques automobiles. Que ce soit chez Audi, Mercedes, Honda ou même Cadillac, ce n’est plus si mal vu de faire à nouveau la promotion de puissants moteurs thermiques électrifiés alors que ces mêmes marques se préparaient quasiment à un passage exclusif à la technologie électrique au début de la décennie.

De ce que l’on comprend des déclarations relayées notamment par les journalistes de Nextgen Auto, la solution technique sur laquelle planche la FIA pour la prochaine décennie utiliserait un V8 suralimenté. Il n’est hélas pas question de revenir carrément à des V8 ou des V10 atmosphériques, ne serait-ce que par les marques n’ont plus ce genre de moteurs dans leurs voitures de route.

Il reste évidemment à attendre l’avis de l’organisateur de la Formule 1 sur le sujet, mais aussi celui des constructeurs automobiles et autres écuries du championnat. Sur le papier en tout cas, ce concept technique pourrait aller dans le bon sens en imaginant qu’il permette aussi d’arriver à des groupes motopropulseurs moins coûteux à concevoir et au moins aussi performants… tout en gardant un potentiel d’innovation technologique.