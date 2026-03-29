Cette fois, il y a vraiment un problème de sécurité avec les nouvelles Formule 1

Qui aurait pu prédire la première place au championnat de Formule 1 de Kimi Antonelli après trois courses de la saison 2026 ? Le jeune pilote de l’écurie Mercedes, déjà aidé au Grand Prix de Chine par des soucis qui ont gêné son coéquipier George Russell aux qualifications, a une nouvelle fois vu la chance lui sourire au Grand Prix du Japon. Malgré un départ catastrophique depuis la première place de la grille (il avait réussi à dominer assez nettement Russell aux qualifications) dans lequel il semblait avoir perdu toute chance de victoire, il a pu reprendre assez facilement la première place de la course au moment du crash spectaculaire d’Oliver Bearman : la sortie de la voiture de sécurité lui permettait, puisqu’il a pu changer de pneus au meilleur moment, de passer tous ses rivaux en tête puis de dérouler tranquillement vers la victoire. George Russell, lui, a tout perdu alors qu’il luttait contre Oscar Piastri en tête de la course avant l’accident.

Antonelli termine loin devant Piastri, lui aussi pénalisé par la sortie de la voiture de sécurité (de même que ses poursuivants Charles Leclerc et Russell finalement quatrième). Lando Norris finit cinquième et Lewis Hamilton sixième, juste devant Pierre Gasly, Max Verstappen, Liam Lawson et Esteban Ocon qui marque son premier point de la saison.

Un accident qui va faire couler beaucoup d’encore

Mais c’est clairement cet accident entre Oliver Bearman et Franco Colapinto au 22ème tour qui va rester l’événement marquant de cette course et peut-être l’un des moments importants de la saison : le Britannique était dans les échappements de l’Alpine de l’Argentin, jusqu’à ce que l’auto de ce dernier se mette en procédure de « super clipping », perdant de la vitesse dans le virage de Spoon pour recharger les batteries. Surpris par un gros différentiel de vitesse, Oliver Bearman a évité de justesse la monoplace de Colapinto avant de perdre le contrôle de sa Haas, terminant contre le mur de pneus dans un choc violent.

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Il s’en est sorti indemne mais cet accident, le premier généré par une spécificité technique de ces nouvelles monoplaces contraintes de ralentir fortement sur certaines zones de la piste pour recharger leurs batteries, donne du crédit à ceux qui prévenaient d’un danger en cas de batailles entre plusieurs pilotes qui se suivent. Carlos Sainz Junior, par exemple, demande que la FIA et la FOM trouvent des solutions avant le prochain grand prix de Miami pour éviter que ce genre d’accident ne se reproduise.

La FIA réagit officiellement

Et il a été entendu : la FIA vient de publier un communiqué officiel précisant que des réunions allaient se tenir pendant le mois d’avril au sujet de la gestion de l’énergie des batteries des Formule 1 (entre autres), afin de préserver la « sécurité ».

Max Verstappen, incapable de se joindre à la bataille en tête à cause d’une Red Bull manquant cruellement de performances, demande lui aussi des changements. Le quadruple champion du monde dit même qu’il réfléchit à quitter la discipline au terme de la saison et a hâte de conduire des voitures de course « plus intéressantes ».

Un championnat des pilotes très ouvert

En attendant d’éventuels changements dans la réglementation technique, le championnat du monde des pilotes devient très ouvert : Kimi Antonelli possède 11 points d’avance sur son coéquipier George Russell. Même si ce dernier a eu des conditions défavorables sur les deux dernières courses, on pourrait se diriger vers un beau duel au vu de l’évolution récente des performances du jeune Italien. Notons aussi les progrès des McLaren qui ont pris le meilleur sur les Ferrari ce week-end.

Après l’annulation des deux courses au Moyen-Orient en raison de la guerre en Iran, le championnat ne reprendra qu’au début du mois de mai aux Etats-Unis. La réglementation aura-t-elle évolué d’ici là ?