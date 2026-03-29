La Formule 1 censure des choses gênantes et se fait épingler sur le réseau X pour ses cachotteries

« Les virages rapides sont devenus des bornes de charge ». Voilà la déclaration très imagée exprimée par Fernando Alonso ce week-end, à l’occasion du Grand Prix du Japon 2026. Il parlait alors de ces moments inédits où, dans les virages les plus techniques d’un tracé réputé pour être un juge de paix incontournable dans l’art de distinguer les meilleurs pilotes, les voitures se retrouvaient à perdre beaucoup de vitesse (parfois environ 100 km/h) avec l’accélérateur pourtant bloqué à fond : pour recharger les batteries et améliorer le chrono sur un tour complet, la gestion électronique de la batterie sacrifie parfois la vitesse dans les virages pour récupérer au maximum de l’énergie dans ces phases-là.

Ce genre de scène est absolument inédit dans l’histoire de la Formule 1 : même s’ils doivent gérer depuis longtemps en permanence de nombreux paramètres qui les empêchent souvent d’être totalement à fond, les pilotes sont évidemment habitués à essayer de passer le plus rapidement possible en virage pour battre les autres.

La Formule 1 coupe les images !

Et visiblement, même l’organisateur lui-même est un peu gêné par ces scènes de décélération vertigineuse dans les virages de Suzuka. Sur le réseau X (anciennement Twitter), le compte officiel de la discipline a partagé le tour de pole position réalisé par le jeune Kimi Antonelli sur sa Mercedes… en coupant les moments de vue embarquée où sa voiture perdait de grosses dizaines de km/h dans les virages les plus exigeants du circuit alors qu’il conservait le pied à fond sur l’accélérateur.

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Cette édition de la vidéo a été remarquée au point de générer une « note de la communauté », cette procédure permettant d’ajouter un petit texte sous une publication relayée sur ce réseau social pour préciser une information importante (ou démentir une fausse information). Les notes de la communauté de X (Twitter) sont publiées avec une procédure similaire aux textes publiés sur Wikipédia, avec de nombreux avis et vérifications permettant d’arriver à des résultats jugés comme fiables.

D’autres types de censure

Le compte officiel de la Formule 1 avait déjà été épinglé ces dernières semaines sur le même réseau lorsqu’il invisibilisait de nombreux commentaires au-dessous de ses publications, postés par des internautes se plaignant des performances des monoplaces cette saison depuis l’introduction de la nouvelle réglementation technique augmentant la part d’énergie électrique.

D’autres personnes, comme Jean Alesi, ont plutôt exprimé leur énervement à l’égard des gens systématiquement critiques sur ce sujet. « Les anciens pilotes disent du mal de ces nouvelles voitures, mais ils ne sauraient même pas les piloter. C’est juste une nouvelle forme de pilotage et c’est au bénéfice de la bataille en piste », a déclaré l’ancien pilote de Formule 1 français et actuel directeur du circuit Paul Ricard. Rappelons que pour l’instant, ce sont les deux Mercedes de George Russell et de Kimi Antonelli qui dominent nettement la saison 2026.