Les Français aiment la F1 et veulent un retour d'un GP en France
Depuis plusieurs années, il n'y a plus de Grand Prix de Formule 1 en France. Une décision, qui a attristé tous les amateurs français de la discipline d'autant plus que trois pilotes tricolores sont engagés dans le championnat du monde de Formule 1. Une discipline qui séduit toujours autant de personnes, malgré cette situation.
Le 2' juillet 2022 avait lieu le dernier GP de Formule 1 en France. Il s'était déroulé sur le circuit du Castellet et depuis plus rien.
Pourtant, la Formule 1 continue de séduire dans l'Hexagone comme le prouve un récent sondage effectué par Ipsos. Ainsi, 54 % des personnes interrogées, et jusqu’à 81 % des fans, aspirent désormais au retour d’un Grand Prix de France. Ce désir est particulièrement vibrant chez les jeunes adultes (18-34 ans), qui sont 69 % à appeler de leurs vœux une épreuve sur le territoire national. Ll’absence d’épreuve en France étant vécue comme un regret par près de 7 passionnés sur 10.
Ce surcroît de popularité, la Formule 1 le doit essentiellement aux jeunes. Ainsi, 62 % des 18-34 ans ont déjà suivi un Grand Prix. L'intérêt est également soutenu dans le temps : parmi ceux qui suivent la discipline, près de 80 % ont regardé au moins une compétition au cours des 12 derniers mois, et 19 % sont des spectateurs assidus avec plus de cinq visionnages annuels. Cette dynamique de recrutement de nouveaux fans s'appuie sur des leviers variés : si le visionnage d'un Grand Prix en direct (44 %) et l'influence des proches (38 %) restent les points d'entrée principaux, de nouveaux vecteurs comme les réseaux sociaux (18 %) ou le film « F1 » sorti en 2025 (15 %) jouent un rôle croissant dans l'élargissement de l'audience. On peut également citer la série Netflix "Drive to Survive", qui a contribué à rajeunir l'image de ce sport. Toutefois, c'est encore la télévision qui reste le média privilégié pour regarder les courses à 59%.
Hamilton et Ferrari plébiscités
Dans cet univers, et en matière de popularité, il n'y a pas photo. Du côté des équipes, c'est Ferrari, qui s'impose comme l'écurie préférée (24 % de la population globale et 31 % des fans de F1). Chez les pilotes, Lewis Hamilton domine les suffrages, étant le favori de 26 % des Français (et 34 % des fans). Toutefois, il est à noter qu'un tiers des Français (33 %) déclare ne connaître aucun pilote. Il rest encore donc une marge énorme de progression.
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