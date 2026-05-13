Les Français aiment la F1 et veulent un retour d'un GP en France

Le 2' juillet 2022 avait lieu le dernier GP de Formule 1 en France. Il s'était déroulé sur le circuit du Castellet et depuis plus rien.

Pourtant, la Formule 1 continue de séduire dans l'Hexagone comme le prouve un récent sondage effectué par Ipsos. Ainsi, 54 % des personnes interrogées, et jusqu’à 81 % des fans, aspirent désormais au retour d’un Grand Prix de France. Ce désir est particulièrement vibrant chez les jeunes adultes (18-34 ans), qui sont 69 % à appeler de leurs vœux une épreuve sur le territoire national. Ll’absence d’épreuve en France étant vécue comme un regret par près de 7 passionnés sur 10.

Ce surcroît de popularité, la Formule 1 le doit essentiellement aux jeunes. Ainsi, 62 % des 18-34 ans ont déjà suivi un Grand Prix. L'intérêt est également soutenu dans le temps : parmi ceux qui suivent la discipline, près de 80 % ont regardé au moins une compétition au cours des 12 derniers mois, et 19 % sont des spectateurs assidus avec plus de cinq visionnages annuels. Cette dynamique de recrutement de nouveaux fans s'appuie sur des leviers variés : si le visionnage d'un Grand Prix en direct (44 %) et l'influence des proches (38 %) restent les points d'entrée principaux, de nouveaux vecteurs comme les réseaux sociaux (18 %) ou le film « F1 » sorti en 2025 (15 %) jouent un rôle croissant dans l'élargissement de l'audience. On peut également citer la série Netflix "Drive to Survive", qui a contribué à rajeunir l'image de ce sport. Toutefois, c'est encore la télévision qui reste le média privilégié pour regarder les courses à 59%.

Hamilton et Ferrari plébiscités

Dans cet univers, et en matière de popularité, il n'y a pas photo. Du côté des équipes, c'est Ferrari, qui s'impose comme l'écurie préférée (24 % de la population globale et 31 % des fans de F1). Chez les pilotes, Lewis Hamilton domine les suffrages, étant le favori de 26 % des Français (et 34 % des fans). Toutefois, il est à noter qu'un tiers des Français (33 %) déclare ne connaître aucun pilote. Il rest encore donc une marge énorme de progression.