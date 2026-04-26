« Là je me suis fait trop plaisir » : Jean Alesi dans le rail à Monaco, avant de repartir de plus belle
Il n’y a rien de plus beau qu’une voiture de course qui continue de rouler à fond et Jean Alesi a fait honneur à sa Ferrari 312 dans les rues de Monaco à l’occasion du Grand Prix Historique 2026. La voiture a été détruite après une petite erreur très coûteuse, mais réparée ensuite à une vitesse record !
Il y a deux façons de voir les choses lorsqu’on a la chance de pouvoir posséder les voitures de course les plus légendaires de l’histoire de l’automobile : les laisser sagement prendre la poussière dans des garages, ou au contraire les faire courir chaque année en y installant les meilleurs pilotes possibles pour continuer de faire rêver les fans.
Le propriétaire d’une Ferrari 312 de 1969, la Formule 1 de l’écurie au cheval cabré cette année-là, avait choisi la seconde option : pour le Grand Prix Historique de Monaco 2026, il l’a confiée à Jean Alesi. L’ancien pilote de Formule 1 français (et d’endurance) est un grand habitué de ce genre de rendez-vous et il s’est donné à fond pour faire honneur à cette auto qui n’a jamais été championne mais a tout de même signé de bons résultats à son époque.
Jusqu’au crash
Hélas, Jean Alesi a subi un accident avec l’auto ce vendredi lors d’une séance d’essai, après l’avoir perdue au freinage avant la chicane du Port. La voiture a ensuite tapé par l’avant à l’intérieur avant de s’immobiliser sur la piste.
« Je me suis fait avoir comme un bleu », a déclaré le pilote même si les images pouvaient laisser penser à un problème mécanique. « Je me suis fait un peu trop plaisir », ajoutait-il au micro de Monaco Info, qui se disait « très embarrassé » alors qu’il voulait aussi faire plaisir au public.
La voiture a été réparée !
Mais justement, la Ferrari 312 a été réparée en un temps record et a donc pu participer aux qualifications, qu’elle a terminées à la sixième position dans la série D réservée aux Formule 1 des années 1969 à 1972. Les spectateurs seront donc ravis aujourd’hui de pouvoir revoir Jean Alesi rouler à fond dans cette Formule 1 Ferrari, contre d’autres très bons pilotes au volant de monoplaces similaires. A l’heure où tout le monde se plaint des nouvelles Formule 1 hybrides, ça va sans doute faire du bien aux puristes !
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