En théorie, c’était son année. George Russell, 28 ans, a eu un parcours exemplaire dans les formules de promotion. Après avoir enchaîné le titre en GP3 en 2017 puis celui en Formule 2 l’année suivante, devant des rivaux comme Lando Norris ou Alex Albon, l’Anglais a logiquement été propulsé en Formule 1 grâce à ses performances éclatantes. Hélas, c’était au sein de l’écurie Williams dont les monoplaces étaient alors les lanternes rouges du plateau. Sa pointe de vitesse y faisait alors l’unanimité, lui permettant de décrocher des résultats remarquables au vu du niveau de sa monoplace.

Puis, lorsqu’il passait enfin chez Mercedes GP en remplacement de Valtteri Bottas en 2022, c’était en tant que coéquipier de Lewis Hamilton et au moment où la monoplace grise n’était plus aussi compétitive, loin des Red Bull puis des McLaren. George Russell a ainsi dû ronger son frein jusqu’à la saison dernière, en attendant le changement de réglementation de 2026 que Mercedes a bien mieux négocié que les autres écuries.

Une saison 2026 qui tourne à la catastrophe

Après avoir logiquement dominé son nouveau (et très jeune) coéquipier Kimi Antonelli l’année dernière, George Russell se trouvait ainsi dans une position parfaite pour filer tranquillement vers son premier titre de champion du monde cette année au volant de la meilleure monoplace du plateau. Et personne n’imaginait Kimi Antonelli l’inquiéter, auteur de débuts difficiles après un court parcours en formules de promotion pas spécialement étincelant (6ème de la Formule 2 en 2024 à sa première saison, là où Russell devenait immédiatement champion).

Mais après avoir remporté la manche inaugurale de la saison en Australie, tout a déraillé pour George Russell. La réussite a d’abord tourné du côté de Kimi Antonelli en Chine, George Russell ayant été gêné par des problèmes techniques en qualifications. Rebelote au Japon où en raison d’une voiture de sécurité arrivée au pire moment, il s’est retrouvé hors du podium. A Miami sur un circuit où il se disait moins à l’aise, Antonelli le dominait à la régulière en performances. Au Canada, alors que Russell avait réussi à reprendre autoritairement le meilleur sur l’Italien au cours d’un duel sublime, son moteur a explosé quand il était en tête de la course. Invaincu depuis la Chine, Antonelli prenait ainsi le large au championnat.

Un cauchemar à Monaco

Incapable une nouvelle fois de se hisser au niveau de Kimi Antonelli, George Russell a connu encore une course catastrophique au dernier Grand Prix de Monaco : il était pourtant parvenu à limiter la casse au pied du podium, avant de tout perdre après une erreur de son écurie l’ayant forcé à purger une lourde pénalité l’envoyant hors des points !

« Je suis au-delà de la frustration et je n’arrive pas à comprendre comment la saison est en train de tourner », déclarait George Russell à l’arrivée ce dimanche en expliquant qu’il était désormais dans un état d’esprit très étrange. Tout l’inverse de Kimi Antonelli, donc, à qui tout semble réussir et qui se retrouve au sommet de son art. Sur Canal+, les pilotes commentateurs s’étonnaient de son pilotage très particulier qui semble parfaitement fonctionner sur cette Mercedes dominatrice.

Antonelli a un boulevard sur les autres

Résultat, Kimi Antonelli se retrouve avec 66 points d’avance (soit plus de deux victoires) sur le second pilote au championnat… qui n’est même plus George Russell mais Lewis Hamilton qui se sent beaucoup mieux dans sa Ferrari (alors que Charles Leclerc possède un gros problème de freins censé bientôt s’améliorer).

Personne n’aurait misé sur l’Italien avant cette saison et il se retrouve avec un boulevard sur tous les autres y compris son talentueux coéquipier anglais qu’il parvient désormais à battre à la régulière en piste. Certes, il reste encore seize grands prix à disputer (en plus de courses sprint) et la saison dernière a bien prouvé que rien n’était perdu malgré un gros différentiel de points avec la remontée de Max Verstappen sur les dernières courses. Mais l’Italien de 19 ans, venu de nulle part ou presque, se retrouve dans une position impériale pour devenir le plus jeune champion du monde de toute l’histoire de la Formule 1. Au volant de la meilleure voiture du championnat dès sa seconde saison et face à l’un des plus gros espoirs passés de la discipline. Quel tour de force !