Lewis Hamilton renverse un mécanicien : la FIA sanctionne Ferrari !

Une sanction qui coute plusieurs milliers d’euros. De quoi faire réfléchir les superviseurs de Ferrari avant de réitérer ce genre d’incident évitable. Bien qu’il ait été au volant, le britannique n’est pas tenu responsable de l’incident. Une nouvelle fois, Ferrari fait face à un manque de communication

Pénalisé de 5 secondes après son accrochage avec George Russel (Mercedes) dès le premier tour, Lewis Hamilton se devait de rentrer au stand pour purger sa sanction. Le pilote Ferrari a pu la réaliser plus sereinement grâce à une Voiture de Sécurité Virtuelle, qui a ralenti les pilotes. Néanmoins, tout ne s’est pas passé comme prévu. Après avoir effectué sa pénalité, les mécaniciens ont pu procéder aux changements des pneus. Mais lorsque le feu du stand est passé au vert, signal indiquant au pilote qu’il peut accélérer, le mécanicien posté à la roue avant droite de la Ferrari s’est avancé et a été légèrement fauché. Hamilton s’est alors arrêté net, laissant le temps au mécanicien de s’écarter avant que le britannique reparte.

Quels sont les conséquences ?

Ferrari est lourdement sanctionnée. La FIA a infligé une amende de 30 000 euros à l’écurie italienne, dont 10 000 euros avec sursis sur les 12 prochains mois et à la condition que l’équipe envoie un rapport à la FIA dans les 14 prochains jours. Il y a tout de même des points positifs dans cette affaire. Le premier est que le mécanicien concerné n’a pas été blessé, selon le média Motorsport.com. De son côté, Lewis Hamilton n’a pas été sanctionné, ni d’une amende, ni d’une pénalité sur la grille. En effet, la FIA a estimé que la faute ne venait pas du pilote mais du superviseur. Selon la justification de la sanction émise par la Fédération, Lewis Hamilton a indiqué à son ingénieur qu’il souhaitait un ajustement de l’aileron avant, mais cette demande n’a pas été transmise au superviseur. Après le changement de pneus de la monoplace, le feu est passé au vert, mais le mécanicien s’est avancé vers l’aileron avant et a été fauché. Le britannique a alors été dédouané de l’incident et conserve sa 4ème place. En finissant derrière Kimi Antonelli (Mercedes), Charles Leclerc (Ferrari) et Max Verstappen (Red Bull), le Britannique accroche la deuxième place du championnat pilote. Avec 159 points, il devance George Russel de 5 points. Mais il reste derrière le fabuleux italien, Kimi Antonnelli, leader du championnat avec 204 points.

Les résultats des Français

Le bilan est compliqué pour les Français ce week-end. Deux sur trois des pilotes ont eu une course difficile et ont terminé en dehors des dix premières places. En effet, Pierre Gasly (Alpine) et Estéban Ocon (Haas) ont jugé au micro de Canal + avoir été « trop lents » dans cette course. Le premier a fini 11ème, alors que le deuxième a terminé à la 17ème position. Mais ce manque de rythme n’a pas été le cas pour Isack Hadjar. Partant de la 21ème position à cause de plusieurs pénalités, le pilote Red Bull a réalisé une course exceptionnelle puisque qu’il a terminé à la 6e place du Grand Prix de Belgique. Un résultat plus que satisfaisant pour le jeune pilote de 21 ans. Désormais les Français ont les yeux tournés vers la prochaine course qui a lieu ce week-end en Hongrie du 24 au 26 juillet 2026.