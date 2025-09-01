Isack Hadjar, le jeune Français qui casse tout en F1 (y compris au sens propre)

La Formule 1 faisait sa rentrée ce week-end à l’occasion du Grand Prix des Pays-Bas, disputé sur l’impressionnante piste de Zandvoort balayée par le sable. Les McLaren l’ont dominé dès les premiers essais libres, avec un duel entre le jeune Australien Oscar Piastri et l’Anglais Lando Norris qui a tourné à l’avantage du premier à partir des qualifications. En course, on se dirigeait vers un doublé jusqu’à l’abandon surprise de Lando Norris, victime d’un gros problème mécanique.

Un abandon qui a permis au Français Isack Hadjar de monter pour la première fois sur un podium de Formule 1. Déjà très en forme le samedi avec une belle quatrième place sur la grille devant les Mercedes et les Ferrari au volant de sa Racing Bulls réputée moins rapide, le jeune pilote de 20 ans a réalisé une course très solide en maintenant Charles Leclerc et les autres derrière. Une fois la monoplace de Lando Norris rangée sur le bas-côté, il a récupéré la troisième place derrière l’intouchable Oscar Piastri et Max Verstappen. Une fois le podium passé, il a malencontreusement cassé son trophée ce qui n'a évidemment pas manqué de faire rire tout le monde.

Le plus jeune Français sur un podium de F1

Isack Hadjar est ainsi devenu le plus jeune pilote français de l’histoire à monter sur un podium de Formule 1. Pour sa première saison dans la discipline, il domine son coéquipier Liam Lawson et se retrouve pressenti pour remplacer la saison prochaine Yuki Tsunoda chez Red Bull aux côtés de Max Verstappen.

Mais justement, survivrait-il à ce poste maudit du coéquipier de Max Verstappen, qui a broyé tous les précédents prétendants y compris Pierre Gasly passé chez Red Bull en 2019 après avoir lui aussi réussi des performances étincelantes chez Racing Bulls (qui s’appelait Toro Rosso à l’époque) ?

Oscar Piastri prend le large au championnat

L’abandon de Lando Norris sur problème mécanique permet aussi à Oscar Piastri de prendre le large au championnat pilotes, avec 34 points d’avance sur son coéquipier. Compte tenu des écarts très faibles entre les deux pilotes à chaque grand prix et la très bonne forme de Piastri qui parvient souvent à prendre l’avantage, on voit mal comment l’Anglais pourrait revenir à la régulière.