Prendre le volant de la DS n°4 E-Tense est-il une expérience intense ?

EN BREF Berline compacte Version restylée électrique 213 ch À partir de 46 990 €

Lorsque, en 2021, DS Automobiles dévoile la deuxième génération de DS 4, il y a déjà de l’électricité dans l’air. À cette époque, le tout jeune groupe Stellantis, né de la fusion entre PSA et FCA, mise beaucoup, mais à contrecœur, sur le 100 % électrique. Chez DS Automobiles, le petit SUV DS 3 Crossback embarque déjà une mécanique de ce type.

Aussi, lorsque la marque premium française dévoile la nouvelle génération de sa compacte, personne n’est surpris par l’annonce de l’arrivée promise rapide d’une déclinaison électrique. On parle alors d’un bloc de 156 ch qui arrivera, quelques mois plus tard, notamment sur les Peugeot 208, 2008 et 308… mais jamais sur la DS 4.

Il faudra attendre que soit dévoilée, au début de cette année, la version restylée de cette dernière pour qu’une telle proposition revienne sur le devant de la scène. Outre son changement d’appellation, la DS 4 devenant alors DS n°4, l’arrivée d’une version E-Tense, dénomination jusqu’alors réservée à la déclinaison hybride rechargeable, est confirmée pour le lancement commercial.

Entre-temps, DS Automobiles a changé son fusil d’épaule. À l’instar de sa cousine Peugeot 408, la n°4 embarque finalement un moteur de 213 ch et une batterie de 58,3 kWh. Des chiffres qui n’impressionnent guère à ce niveau de gamme, mais DS promet que les prestations, notamment en matière d’autonomie (450 km en cycle mixte WLTP), sont à la hauteur de la concurrence. Voilà des allégations qui méritent d’être vérifiées.

Évolution douce

Dès le premier regard, il est impossible de ne pas se rendre compte que la n°4 est un simple restylage de la DS 4. Les proportions générales restent identiques et la partie arrière a peu été modifiée. On remarque surtout, sous ce dernier angle, la disparition du logo DS au profit du nom de la marque inscrit en toutes lettres.

Seule la proue a profondément été retravaillée avec des projecteurs, une calandre et un bouclier inédits. La nouvelle signature lumineuse est plus ambitieuse puisqu’elle s’étend sur toute la largeur de l’auto et vient encadrer le logo, lumineux lui aussi.

À bord, hormis quelques nouveautés en matière d’habillage, on retrouve la planche de bord au dessin classique, aux matériaux de qualité et aux assemblages soignés. Sur la finition Étoile de notre essai, l’Alcantara s’invite ainsi très largement sur le tableau de bord et la console centrale. On regrette qu’il se fasse beaucoup plus discret sur les sièges. Quant au système multimédia DS Iris System, il a été retravaillé et propose une fonction ChatGPT plus pertinente.

La structure de la voiture n’évoluant pas, on retrouve toujours l’habitacle quelque peu étriqué. Aux places avant, la garde au toit est un peu limitée pour des adultes de bonne taille. Quant au second rang, il est d’abord conçu pour accueillir des enfants à cause, notamment, d’un manque d’espace pour les jambes.

Pour les bagages, la n°4 offre, avec 390 l, un juste milieu entre l’Hybrid et la Plug-In Hybride (respectivement 430 et 360 l). Une donnée très moyenne dans ce segment, mais le seuil de coffre, pas trop élevé, facilite le chargement. Dommage que, une fois la banquette rabattue, le plancher ne soit pas totalement plat.

Des prestations un peu datées

Pendant longtemps, utiliser les mêmes composants d’une voiture à une autre revenait à développer deux modèles au caractère identique. Aussi, après avoir longuement roulé avec la Peugeot E-408, je m’attendais à retrouver les mêmes sensations avec cette DS n°4. Il n’a toutefois fallu que quelques kilomètres pour constater que ses deux cousines n’étaient différentes que sur le plan esthétique.

Chez DS Automobiles, on a fait du confort et de la douceur des marques de fabrique incontournables. Et cette n°4 électrique ne fait pas exception à la règle. Sièges moelleux, suspensions prévenantes, bien qu’un peu fermes sur les déformations les plus prononcées, et direction douce plantent immédiatement le tableau : cette compacte a pour vocation d’enchaîner les kilomètres dans les conditions les plus reposantes pour ses occupants, pas à enrouler les courbes marquées avec une précision absolue.

À l’heure où la chasse au kilomètre/heure de trop est plus marquée que jamais, ce caractère tranquille est dans l’air du temps. Dommage que cet enchaînement de kilomètres soit trop souvent interrompu par la nécessité de brancher la n°4. En effet, loin des chiffres annoncés par DS Automobiles, notre monture s’est montrée capable d’environ 400 km en cycle urbain, de plus ou moins 350 km en cycle mixte, mais d’un maximum de 260 km sur voies rapides. Traduisez cela par l’obligation, lors des trajets effectués sur autoroute, par l’obligation de prévoir environ une demi-heure de recharge toutes les deux heures de roulage. Et encore faut-il tenir compte du fait que, pour cet essai, j’étais seul à bord. Avec la famille au complet et leurs bagages, le ratio roulage/recharge risque de se dégrader notablement.

Outre son confort, la n°4 peut également mettre en avant son comportement routier très sécurisant. Même en la maltraitant, la française ne se montre jamais piégeuse. Et pour tenter de donner un peu de pep’s à sa compacte, DS Automobiles l’a doté de plusieurs modes de conduite agissant sur l’efficience, la puissance et certaines fonctions de confort, telles que la climatisation. Le mode Eco rendant la voiture totalement amorphe et le mode Sport n’apportant pas de changements flagrants, mieux vaut maximiser la sobriété en restant sur le mode Normal.