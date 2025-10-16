Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Ds N°4

Essai

Prendre le volant de la DS n°4 E-Tense est-il une expérience intense ?

Cedric Morancais

4. La notation de la DS n°4 E-Tense

 

La DS n°4 E-Tense (213 ch, à partir de 46 990 €) est évalué dans la catégorie des berlines compactes électriques qui comprend notamment :

L’Opel Astra Electric (156 ch, à partir de 42 490 €)

La Peugeot E-308 (156 ch, à partir de 42 600 €)

La Renault Mégane E-Tech Autonomie Confort (220 ch, à partir de 39 500 €)

La Volkswagen ID.3 Pro (204 ch, à partir de 39 990 €)

DS n&#xB0;4 E-Tense 213 ch Etoiel - Alcantara
Budget
  • 5.6
Pratique
  • 5.75
Rapport prix/équipements
  • 7.67
Sur la route
  • 7.29
Sécurité
  • 6.25
Autonomie
  • 6.33
Note globale : 13 /20
Explication des critères de notation
Photos (44)

Ds N°4

