Rétromobile : quelle voiture acheter si vous avez 10 000 € ?

Dans un marché du neuf toujours plus fluctuant, les anciennes se signalent par leur stabilité financière. En clair, acheter un modèle de collection, pas forcément très vieux d’ailleurs, permet de conjuguer placement et plaisir. Pas mal, non ? Par ailleurs, les mamies de la route délivrent bien des sensations sans avoir à défier les radars. Toutefois, il faut les acheter avec discernement, en respectant plusieurs points.

Ne craquez que pour une voiture qui vous plaît (c’est la base !), favorisez les exemplaires dans le meilleur état possible et dotés d’un historique, le tout en vous faisant accompagner d’un expert du modèle. Les membres des clubs (et ils sont nombreux au salon Rétromobile) seront ravis de vous aider, car oui, la voiture de collection est aussi un formidable moyen de se créer des liens !

Ancienne

Triumph Spitfire (1962 – 1980)

C’est mignon au possible, c’est mal fait, c’est abordable, c’est anglais. Lancée en 1962, la Triumph Spitfire doit sa joliesse à Michelotti qui ne s’est pas loupé. Le grand capot basculant fait son effet ! Simple de conception (base de Herald, moteur culbuté de 1,1 l de 63 ch), la Spit’ a tout de même droit à des roues arrière indépendantes (parfois trop) et frôle le 150 km/h. A ras du sol, on fait le plein de sensations !

Modifiée en Mk II (1964), elle gagne une nouvelle calandre et un intérieur moins spartiate, alors que la Mk III (1967) est change plus nettement : pare-chocs relevés, direction, freins, tableau en bois et surtout moteur 1,3 l de 75 ch ! En 1970, la Mk IV apporte la poupe tronquée et un train arrière bonifié, alors qu’en 1973, le moteur passe à 1,5 l et 71 ch.

On préférera le bloc 1,3 l, fiable et assez performant (le 1,5 l casse comme du verre si on passe trop souvent les 4 500 tr/min), on surveillera la rouille ainsi que le système électrique et… on roulera cheveux au vent ! Facile d’entretien, la Spit’ bénéficie aussi d’une étonnante disponibilité en pièces détachées. Dès 9 000 € en très bon état. Valeur montante.

Youngtimer

Citroën ZX 16v (1992 – 1998)

Citroën a osé… la banalité ! A son apparition en 1991, la Citroën ZX surprend à plus d’un titre. Outre son look de Yugo Florida, son gabarit en fait la première compacte de la marque, et son châssis marque les esprits. En effet, nanti d’une plate-forme inédite et très rigide, il accueille un essieu arrière autodirectionnel.

Celui-ci, s’ancre sur des cales déformables qui permettent aux roues de prendre un peu d’angle de braquage une fois en appui. L’effet étant très marqué, en résulte un comportement exceptionnellement agile grâce à ce train arrière spécial. La ZX le met particulièrement à profit dès 1992 quand elle reçoit un 2,0 l 16 soupapes de 155 ch allié à une carrosserie à trois portes.

Si les performances déçoivent un peu, l’efficacité est redoutable ! En 1993, le moteur s’en tient à 150 ch, et rebelote lors du léger restylage de 1994. Heureusement, en 1996, le 2,0 l passe à 167 ch et emmène la ZX à 220 km/h. Super-sportive, la Citroën est plus radicale encore que sa cousine Peugeot 306 S16. Si son moteur est très solide, les roulements des bras tirés arrière restent un point faible, et la corrosion peut causer des dégâts. Dès 9 000 € en très bon état. Valeur montante.

Newtimer

Fiat Barchetta (1994 – 2005)

Dolce Vita et modernité. Voilà l’idée de la Fiat Barchetta, révélée en 1994. Etablie sur la plate-forme de la Punto 1, ce petit spider s’habille d’une charmante carrosserie due à Andrea Zapatinas, très évocatrice des sixties avec ses courbes généreuses. L’habitacle, simple et stylé est du même acabit.

Sous le capot, on trouve un tout nouveau bloc, de la famille Pratola Serra, un 1,8 l 16 soupapes à variateur de phase développant 130 ch. Pétillant, il permet à l’italienne de passer les 200 km/h, alors que son comportement efficace et agile renforce son agrément de conduite. Malheureusement, la Barchetta reste une traction, contrairement à la Mazda MX-5, ce que les puristes ne lui pardonneront pas.

Son succès demeurera donc relatif, malgré un bon début de carrière. Prodigue en sensations, la Fiat ne connaîtra que deux évolutions notables : un couvercle de coffre modifié en 2000 et un nouveau bouclier avant en 2003. Très fiable mécaniquement, la Barchetta est en revanche sensible à la rouille : vérifiez bien les planchers ! Dès 7 000 € en très bon état. Valeur montante.