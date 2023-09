Wheelers dealers : 20 bougies pour l'émission pionnière

Attention : ceci n’est pas une simple émission de téléréalité, c’est un archétype, une série qui a lancé un genre, copié par toutes les télés de la terre, qui se sont soit contenté de reprendre la franchise (comme RMC Découverte en France) ou qui ont adapté le concept à leur sauce. Un concept archi-simple d'ailleurs, conçu et diffusé en boucle depuis le 7 octobre 2003 sur Discovery Channel. Il s’agit, pour deux pros de la mécanique, de trouver l’occasion en or pour leur commanditaire, de la retaper et de lui revendre.

Évidemment, au départ, personne ne donnait très cher de la peau de l’émission. Pensez donc, deux gugusses qui font des blagues à l’antenne, négocient un bout de ferraille qui a connu, ou pas, son heure de gloire, passent du temps sous son capot dans un vieux garage anglais, refont des blagues, et ressortent du hangar avec une auto rutilante qui est restituée à son nouveau propriétaire moyennant espèces sonnantes et trébuchantes. Mais la recette a fonctionné, l’émission est restée à l’antenne pendant deux décennies et n'est pas près de s'arrêter.

Les duettistes de la mécanique

Évidemment, le casting a évolué. Mais Mike Brewer est toujours fidèle au poste. Les cheveux ont blanchi, mais la bonhomie est intacte. Il forme aujourd’hui un duo avec un jeune premier, plus sage que lui. C’est Marc Priestley, ancien mécano de F1, que son compagnon a rapidement rebaptisé « Elvis » comme il se doit. Leurs rôles de clown blanc, pour Elvis, et de clown auguste pour Brewer font toujours mouche. Et quand le dernier dégote une auto ruinée, le premier fait forcément la moue, mais l’affaire finit toujours pas se régler et le client repart content.

A partir de mercredi, Discovery Channel (accessible sur Amazon Prime avec le pass Warner diffusera la 18e saison de l’émission (un arrêt Covid ayant fait perdre deux ans pour fêter dignement l’anniversaire). Dans le premier épisode, les deux compères rafistolent une très intéressante, et un peu oubliée, Triumph Dolomite, et en profitent pour raconter l’histoire de cette auto qui, dans les années 70, devait en remontrer à la BMW 2002.

Puis, tout au long de la saison, Brewer et Prestley seront aux prises avec une Rolls-Royce, un Toyota Land Cruiser , une Porsche 911 et une passionnante Volkswagen Corrado G60. En prime, la chaîne va rediffuser, tout au long de l'année, quelques-unes des anciennes émissions. Et le choix est vaste dans les 220 autos auscultées, négociées, réparées et revendues.