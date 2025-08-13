La Karma Amaris GT est une élégante sportive hybride rechargeable, mais à quoi bon ?

Tout le monde se souvient de la Fisker Karma, cette grosse berline hybride rechargeable du nom d’Henrik Fisker, ce designer automobile ayant fondé sa propre marque à la fin des années 2000. La marque Fisker a ensuite fait faillite avant de renaître toujours avec Henrik Fisker aux commandes…et de faire à nouveau faillite l’année dernière.

L’ancienne marque Fisker, elle, a été rachetée par le groupe chinois Wanxiang (sous le nom de « Karma Automotive ») et continue d’exister avec une très faible diffusion (sa Revero est une Fisker Karma équipée d’une motorisation hybride rechargeable modifiée).

Et maintenant, une GT hybride rechargeable

A l’occasion des célébrations de la grande semaine automobile de Pebble Beach, Karma Automotive présentera le prototype d’un tout nouveau modèle, l’Amaris GT. Son nom rappelle un peu celui de certaines TVR et elle prend la forme d’un coupé à deux places et au long capot avant, dont les feux arrière sont très proches de ceux de l’ancienne Fisker Karma (et donc de la Karma Revero).

Cette machine possède un trois cylindres turbo sous le capot avant (probablement d'origine BMW) ainsi que deux moteurs électriques installés sur le train arrière. Puissance maximale cumulée : 708 chevaux. 0 à 60 mph (96 km/h) : moins de 3,5 secondes. Vitesse maximale : 265 km/h « seulement », limitée électroniquement. La voiture revendique une autonomie maximale de plus de 160 km en mode 100% électrique (100 miles) et plus de 640 kilomètres en utilisation hybride (400 miles). Elle possède des batteries d’une capacité de 41,5 kWh, ce qui augure d’une efficience très moyenne compte tenu de l’autonomie électrique annoncée.

200 000 dollars environ

Attendue dans sa version de série pour 2027, la Karma Amaris GT coûtera « environ 200 000 dollars » d’après le jeune constructeur. Elle se retrouvera donc au niveau des Aston Martin Vantage, Mercedes-AMG GT et autres Porsche 911 GTS. Une telle auto peut-elle trouver sa place sur un marché où les noms prestigieux se côtoient déjà et où les produits sont tous plus excitants à conduire les uns que les autres ? Rien n’est moins sûr…