Ca y est, Fisker a fait faillite

Le 25 avril dernier, nous apprenions que la marque américaine Fisker estimait pouvoir tenir encore 30 jours avant de devoir se déclarer en faillite en l’absence de repreneurs. Henrik Fisker se déclarait alors confiant, affirmant qu’il y avait « plusieurs sociétés intéressées pour sauver la marque ».

Mais la faillite n’a finalement pas pu être évitée, comme le rapportent les journalistes de Reuters. Elle s’est placée ce lundi sous la procédure de protection de la faillite et se prépare à liquider ses actifs tout en restructurant sa dette abyssale. Elle posséderait entre 500 millions et un milliard de dollars d’actifs, contre 100 à 500 millions de dollars de dettes.

Que vont devenir les Fisker Ocean ?

Après avoir tenté de se rapprocher de Nissan, Fisker avait préparé cette faillite ces derniers mois en tentant de liquider ses stocks de SUV Ocean, quitte à les brader de plus de 20 000€ sur notre marché français.

Le prix des derniers exemplaires disponibles à la vente va sans doute encore baisser et il sera bientôt possible d’acheter un Ocean neuf à des sommes extrêmement attractives. Rappelons cependant que le modèle a connu de nombreux problèmes de fiabilité depuis ses livraisons aux clients et que Fisker ne pourra plus assurer l’après-vente. Ce sera donc un pari risqué que d’en acheter un !

Rappelons que Fisker, la marque automobile du nom du designer Henrik Fisker, avait déjà fait faillite en 2013 après avoir commercialisé la berline hybride rechargeable Karma. Depuis 2020, Fisker essayait de monter une vaste gamme de véhicules électriques. L’Ocean a été salué pour son design et certaines de ses qualités, mais il n’a pas permis à la marque d’obtenir la confiance des investisseurs comme avait réussi à le faire en son temps Tesla avec ses produits lorsque la marque d’Elon Musk croulait sous des dettes abyssales.