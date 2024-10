Des prototypes abandonnés dans les locaux Fisker

Depuis juin dernier, le constructeur Fisker est en faillite. Et comme souvent avec ce type de triste événement, les locaux de l'entreprise sont rapidement libérés. Dans le cas de la firme spécialiste des véhicules électriques, quelques surprises se cachent dans les ateliers.

Le propriétaire du bâtiment Shamrock Properties publie sur la toile des images de l'état des lieux après la reprise de son bien. D'après le représentant de l'entreprise, des personnes inconnues ont plusieurs fois après l'annonce de la faillite embarqué une variété d'objets, d'appareils et de pièces détachées. Les clichés des dossiers, cartons, débris et autres meubles montrent à quel point ces gens étaient pressés de s'emparer de tout cela.

Des maquettes en clay abandonnées

En avançant plus loin dans les locaux, Shamrock Properties découvre que des choses plus surprenantes sont restées : deux maquettes en clay -un pick-up Ocean et un cabriolet Ronin- ainsi qu'un habitacle sur roulettes. Ces objets lourds et encombrants devaient être sans doute trop difficiles à évacuer à la hâte.

Une étude de cabriolet Fisker Ronin laissée sur place

Détail intéressant, l'un des prototypes n'est autre que le roadster Fisker Ronin. Le constructeur promettait en août 2023 pour cette voiture une autonomie de 900 kilomètres et une puissance avoisinant les 1000 chevaux. Rien que ça.