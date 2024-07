Même après la faillite, Fisker rappelle son SUV électrique Ocean

’aventure Fisker s’est brutalement arrêtée la semaine dernière, la marque de l’ancien designer de Jaguar et Aston Martin ayant fini par déposer le bilan après des mois très compliqués pendant lesquels le constructeur américain n’a pas réussi à trouver de quoi assurer son bon fonctionnement.

L’Ocean restera donc le seul modèle 100% électrique vendu par Fisker, le constructeur n’ayant pas eu le temps de lancer ses autres véhicules prévus sur le marché. Pour Fisker, c’est la seconde faillite après celle de la précédente décennie à l’époque où il commercialisait sa grande berline hybride rechargeable Karma.

Un rappel pour les poignées de portes

Malgré cette faillite, Fisker continue visiblement d’assurer une partie du service après-vente puisque la marque vient de lancer une grande campagne de rappel pour son SUV Ocean. Le but ? Régler un problème de poignées de porte qui ne « respecte pas les standards de sécurité ». 12 523 exemplaires sont concernés au total dans le monde, dont des modèles commercialisés en Europe (et donc probablement en France).

Rappelons que depuis le début des livraisons du Fisker Ocean, de nombreux propriétaires se sont plaints de bugs et autres problèmes de fonctionnement. Avant la faillite, Fisker proposait des exemplaires au prix abaissé de plus de 21 000€ en France pour liquider ses stocks. Et ces prix pourraient encore baisser maintenant que Fisker s’est mis en faillite.