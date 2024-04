Fisker se rapproche encore de la faillite

Fisker se glisse dans la liste des nouvelles marques automobiles électriques en grande difficulté financière. Alors que Rivian ou Lucid semblent encore garder de l’espoir grâce à des nouveautés produit importantes à venir, la marque d’Henrik Fisker semble de plus en plus mal en point. Il y a quelques jours, la start-up électrique se mettait à brader considérablement ses Ocean en stock, y compris en France avec des modèles remisés de 21 000€. Quelques semaines plus tôt, on apprenait que Fisker risquait la faillite à court terme à cause d’un manque criant de liquidités. De manière quasi-simultanée, on a entendu que le potentiel partenariat industriel avec Nissan au sujet de la construction d’un pick-up électrique, qui aurait pu grandement aider Fisker à se financer, était écarté. Et Fisker a suspendu totalement sa production à l’usine !

Les choses se compliquent encore si l’on en croit la dernière communication officielle du constructeur américain. Dans un document fourni à la SEC (organisme fédéral américain de réglementation et de contrôle des marchés financiers), Fisker explique n’avoir pas pu régler une facture d’un montant de 8,4 millions de dollars en guise de paiement d’intérêts de sa dette. Le constructeur précise qu’il ne pense pas posséder assez de liquidités pour respecter ses obligations financières dans les douze mois à venir. Il doute carrément de sa capacité à « continuer ».

Fisker attend un sauveur comme le messie

« Si Fisker n’obtient pas un report des échéances de paiement auprès de ses créanciers ni qu’elle ne reçoit des liquidités additionnelles pour remplir ses obligations légales, la société prévoit de se mettre sous la protection du dépôt de bilan dans de multiples juridictions dans les 30 jours suivant ces déclarations financières », est-il précisé dans le document.

En d’autres termes, Fisker n’a désormais plus aucun espoir autre que l’arrivée d’un sauveur providentiel qui croirait en son avenir. Il faut dire que la marque semblait avoir un vrai potentiel avec son SUV Ocean, au design intéressant, mais aussi les autres nouveautés prévues dans les années à venir. Hélas, de nombreux problèmes de fiabilité sont venus entacher le début de carrière de l’Ocean dont les clients ont vite rapporté certains soucis assez graves. Lorsque Fisker a bradé le prix de ses Ocean en stock en France il y a quelques jours, la marque a d’ailleurs prévenu que le « service client après l’achat ne serait pas garanti ».

Rappelons que la société Fisker a déjà fait faillite lors de la précédente décennie, à la suite de l’échec commercial de la berline Karma hybride rechargeable. Décidement, Henrik Fisker a toutes les peines du monde à s’imposer comme un constructeur automobile durable. Pour l’instant, cependant, la faillite n’est pas encore actée.