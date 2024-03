La situation de Fisker devient désespérée

Dévoilé l’année dernière, le plan produit de Fisker paraissait ambitieux mais crédible avec une gamme de modèles allant du véhicule compact jusqu’aux modèles d’exception. L’Ocean, un SUV familial déjà commercialisé, présente d’ailleurs des qualités intéressantes même s’il s’accompagne de gros problèmes de jeunesse. Et alors que la marque avouait des difficultés économiques il y a quelques semaines, l’annonce d’un possible partenariat avec Nissan autour de son SUV Alaska avait de quoi rassurer.

Mais les choses prennent une tournure vraiment inquiétante pour le nouveau constructeur américain de voitures électriques. Après avoir pris des mesures pour gérer un éventuel dépôt de bilan il y a quelques jours et stoppé sa production, on vient d’apprendre que les discussions avec Nissan ont été abandonnées. Et surtout, Fisker brade désormais tous ses modèles en stock avec des réductions de prix très impressionnantes : aux Etats-Unis, l’Ocean divise ses prix par deux avec la finition Sport désormais disponible à partir de 24 999 dollars et le modèle ultra-haut de gamme Extreme à 37 499 dollars. Des prix très en-dessous de ceux de ses concurrents !

Du cash, vite

Fisker essaie de cette façon d’augmenter sa trésorerie par tous les moyens alors qu’elle ne possède plus les fonds pour assurer son fonctionnement à moyen terme. Reste à voir si des clients seront prêts à acheter une voiture dont la marque pourrait disparaître très prochainement. Sachant que l’Ocean a connu de nombreux problèmes depuis son lancement, l’opération paraît toujours risquée.