Fisker suspend sa production mais promet qu'elle n'est pas morte

Les choses se sont nettement compliquées pour Fisker ces derniers jours. Revenue d’entre les morts à la fin de la précédente décennie après l’échec de la Karma hybride rechargeable, la marque d’Henrik Fisker commercialise le SUV Ocean et prépare plusieurs nouveautés au potentiel intéressant pour les années à venir.

Hélas, elle peine désormais à trouver de l’argent pour continuer ses activités. Il y a quelques jours, la marque a annoncé qu’elle ne disposait plus de quoi assurer son fonctionnement après l’année 2024. Puis des journalistes américains ont révélé que le constructeur avait contacté une entreprise spécialisée dans les procédures de mise en dépôt de bilan. Et voilà maintenant que Fisker suspend la production de son Ocean pour les six prochaines semaines.

150 millions de dollars en secours

Fisker précise qu’elle vient de débloquer une somme de 150 millions dollars pour assurer sa survie à court terme et régler notamment les loyers de ses dettes. Pour rappel, des bruits de couloir évoquaient récemment une possible collaboration avec Nissan qui voudrait récupérer sa technologie afin d’en tirer un pick-up électrique. L’investissement du constructeur japonais pourrait l’aider mais pour l’instant, l’avenir de Fisker n’a vraiment rien de garanti.