La grande braderie du Fisker Ocean électrique en France

Rien ne va plus pour Fisker depuis quelques semaines. Après avoir lancé son SUV électrique Océan et présenté un plan produit complet pour les années à venir, la marque d’Henrik Fisker se retrouve au bord de la faillite et ne possède plus assez de liquidités pour assurer son fonctionnement sur le moyen terme. Lâché par Nissan qui aurait pu jouer les partenaires sur un projet de pick-up électrique et ainsi apporter de l’argent frais, le constructeur américain a stoppé la production de ses véhicules et liquide ses stocks.

C’est dans ce cadre que Fisker vient de mettre en place une grosse remise de 21 000€ pour les exemplaires de l’Ocean disponibles en stock en France. De quoi trouver des Ocean en version Extreme (batterie de 106,5 kWh et autonomie maximale de 707 km) à partir de 43 590€ au lieu de 64 590€ pour les véhicules disponibles tout de suite.

Un vrai risque à l’achat

Encore faut-il prendre ce risque : il est précisé sur le site de Fisker France la mention suivante sur la page listant les exemplaires disponibles en stock : « En raison de la situation économique actuelle du fabricant Fisker Group Inc. et des sociétés de vente Fisker en Europe, il existe un risque de limitation de l'assistance et des services pour les véhicules. Les acheteurs doivent s'attendre à une perte permanente de la possibilité de faire valoir des droits pour des défauts matériels et des droits de garantie. En concluant un contrat d'achat de véhicule après le 3 avril 2024, l'acheteur d'un Fisker Ocean déclare avoir été informé en conséquence et souhaite néanmoins acheter un Fisker Ocean compte tenu du risque décrit ». Le constructeur semble ainsi prêt à annoncer sa faillite et décline déjà toute responsabilité au sujet de l’entretien futur et des éventuelles réparations du véhicule !

Bref, les 21 000€ de remise ne suffiront peut-être pas à rendre l’investissement très attractif.