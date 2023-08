Fisker Pear (2023) : un SUV électrique plus malin que les autres ?

Comme Vinfast, Fisker veut vite développer une gamme complète de modèles électriques destinés à se vendre partout dans le monde. La marque fondée par Henrik Fisker, celle qui avait échoué à devenir rentable avec sa grande berline hybride rechargeable Karma au début des années 2010, vient récemment de lancer son SUV familial Ocean, rival des Tesla Model Y et autres Volkswagen ID.4. D’ici 2025, Fisker doit également lancer le pick-up Alaska et le cabriolet ultra-sportif Ronin.

Mais le modèle le plus important de cette nouvelle gamme électrique de Fisker sera sans doute le Pear, un SUV plus compact mesurant 4,55 mètres de long (soit un gabarit très légèrement au-dessus d’un Peugeot 3008, d’un Nissan Qashqai ou d’un Volkswagen Tiguan. La marque dévoile de nouveaux détails à propos de ce modèle dont la version conceptuelle est équipée de trois sièges à l’avant et d’autres astuces intérieures comme un volet de coffre arrière glissant dans le bouclier ou une sorte de tiroir sur la partie avant pour offrir un espace de rangement supplémentaire.

Un prix de base très bas

Fisker ne dévoile pour l’instant ni la puissance du Pear, ni la capacité de ses batteries. La marque précise juste que l’autonomie maximale sera de 320 km pour la version de base équipée de petits accumulateurs et de 560 km pour la variante haut de gamme dotée de plus grosses batteries. Fisker annonce par ailleurs un 0 à 100 km/h expédié en 6,8 secondes (sans préciser quelle version pourra réaliser cette performance). Surtout, Fisker annonce un tarif de base à 29 900 dollars pour le modèle définitif qui arrivera en 2025 aux Etats-Unis (soit environ 27 500€). Promis comme très proche du concept-car que montrera Fisker à l’occasion du prochain salon de Munich 2023, ce Pear de série 5 reposera sur une plateforme différente de celle des Ocean et Alaska. Si Fisker parvient à garder un prix aussi bas (ou proche de ce chiffre) en Europe avec de bonnes prestations et ce design-là, les Renault Scenic E-Tech et autres futurs Peugeot e-3008 électriques auront peut-être à s’inquiéter.