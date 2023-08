Fisker Alaska (2025) : pour ceux qui n'aiment pas le Tesla Cybertruck

En plein lancement de son SUV Ocean sur notre marché, la marque américaine Fisker prépare une gamme complète de modèles électriques. Outre la sportive Ronin et le SUV compact Pear, la marque fondée par Henrik Fisker travaille sur l’Alaska, un pick-up dont le nom rappelle évidemment celui du Renault Alaskan. Rien à voir, naturellement, avec le Français basé sur le châssis du Nissan Navara. Le Fisker Alaska se positionne sur le marché des gros pick-up à zéro émissions, déjà occupé par le Ford F-150 Lightning, le Rivian R1T et le Tesla Cybertruck.

Il se veut plus compact que ces derniers avec une longueur de 5,3 mètres et une benne de 1,37 mètre de long, qui peut être étendue en rabattant le bas du montant entre la cabine double et la benne mais aussi le hayon de cette benne. D’un style assez proche du SUV Ocean dont il reprend la plateforme, l’Alaska affiche une silhouette beaucoup moins audacieuse que celle du Tesla Cybertruck et ne se range pas tout à fait dans la catégorie des pick-up « full size » américains.

Jusqu’à 547 km d’autonomie

Même s’il sera moins lourd que ses concurrents d’après Fisker, il ne jouera clairement pas les poids plumes avec ses batteries de 75 kWh ou 113 kWh selon la taille choisie. L’autonomie maximale se situera entre 370 et 547 kilomètres selon la batterie choisie et les accélérations seront copieuses (0 à 96 km/h entre 3,9 et 7,2 secondes selon version). Disponible à la pré-commande y compris chez nous (moyennant le versement d’un acompte de 250 dollars), il doit arriver en 2025 au premier prix américain de 45 400 dollars dans sa version de base.