Fisker Ronin : un délire bien réel !

Henri Fisker, le patron de la marque éponyme que nous avons pu interviewer lors du dernier Mondial de l’auto, est beaucoup plus discret qu’un certain Elon Musk, mais il a de la suite dans les idées.

La Fisker Ronin Super GT en est certainement la plus belle manifestation. Tout d’abord, elle est joliment dessinée (Mr Fisker a déjà officié en tant que designer chez BMW et Aston Martin notamment), avec de jolies proportions : long capot, grand empattement, pavillon bas, grandes jantes de 23 pouces en fibre de carbone… De plus, elle assure le spectacle puisque ses portes avant s’ouvrent en élytre et celles de l’arrière façon papillon. Il s’agit donc d’un coupé-cabriolet à quatre portes.

Le choix d’une telle carrosserie n’est pas la seule singularité de l’auto. La marque indique qu’elle devrait dépasser les 1 000 ch, pouvoir catapulter ses cinq passagers à 100 km/h en moins de deux secondes. Ce n’est tout puisque la vitesse de pointe est de 275 km/h et l’autonomie devrait atteindre 965 km. Cependant, tous ces chiffres ne sont pas encore accompagnés de données techniques. Le nombre de moteurs, la capacité de la batterie et la technologie qu’elle renferme restent inconnus.

Seulement 999 unités

Pour les aspects pratiques, cette Fisker dispose de deux coffres, permet à son futur propriétaire de commander le toit repliable (en fibre de carbone) et les quatre portes via son smartphone. L’intérieur se pare de matériaux recyclés et durables innovants, dixit Fisker. Le conducteur, ou plutôt le pilote, dispose en plus d’un écran tactile de 17,1 pouces d’un compteur numérique au centre du volant.

En plus d’être exceptionnelle dans son architecture et ses performances, il sera également exceptionnel d’en croiser une puisque seulement 999 exemplaires seront produits. Les premiers clients ont dû débourser 2 000 dollars en guise d’acompte, puis un second de 1 000 dollars, remboursable celui-ci. Ce n’est qu’un début puisque la Fisker Ronin est facturée 375 000 €. Les premières livraisons débuteront au deuxième semestre 2025.