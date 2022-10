Parmi les nouveautés exposées au Mondial de l’automobile, l’une des plus intrigantes est la Fisker Ocean, un SUV américain à motorisation électrique au design particulièrement soigné.

A cela une bonne raison : son « père » n’est autre qu’Henrik Fisker, ex-designer automobile (BMW et Aston Martin, notamment), qui il y a quelques années a décidé d’aller plus loin en lançant sa propre marque.

Les interviews du Mondial - Henrik Fisker: "à nouveaux clients, nouvelles marques"

Long de 4,78 m, l’Ocean est un SUV familial qui boxe dans la même catégorie que le Tesla Model Y. Sa production, qui fait partiellement appel à des matériaux recyclés dans l’habitacle, débutera le 17 novembre.

« La France est l'un de nos neuf marchés de lancement pour le Fisker Ocean, et nous prévoyons d'accroître notre présence dans le pays tout au long de 2023 et au-delà. Nous sommes sur la bonne voie pour que la production démarre en novembre 2022 dans l'usine neutre en carbone de Magna en Autriche, et nous livrerons le premier Fisker Ocean en France quelques mois plus tard », déclare Henrik Fisker.