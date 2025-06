Exclusif : les projets "spéciaux" de Luca de Meo pour Alpine avant son départ de Renault

Ce samedi matin, Luca de Meo était tout sourire sur le circuit des 24 Heures du Mans. Avec sa veste marquée « Alpine » et son sac à dos, il portait un grand intérêt au roulage du prototype Alpenglow Hy6 dont le V6 très chantant carbure au dihydrogène gazeux. Un prototype mesuré à 312,9 km/h dans les Hunaudières à cette occasion, d’ailleurs. Très abordable, le président-directeur du groupe Renault s’est laissé aller à quelques révélations intéressantes sur la future supercar routière d’Alpine en nous donnant aussi des nouvelles de la très exclusive R5 Turbo 3E électrique. Quelques heures plus tard, il remettait sa démission devant le conseil d’administration du constructeur français à la surprise générale !

Mais Luca de Meo a aussi eu le temps de nous faire d’autres confidences intéressantes au Mans, sans trahir le moindre indice quant à cette décision brutale qu’il se préparait à officialiser. Des confidences sur l’Alpenglow, dont la mécanique à hydrogène n’arrivera finalement jamais dans le monde des voitures de série alors qu’il avait un temps sous-entendu de possibles travaux en ce sens.

Des records à l'hydrogène

Déjà devenue la voiture à hydrogène la plus rapide jamais vue sur le circuit des 24 Heures du Mans avec cette petite pointe de vitesse à près de 313 km/h, l’Alpenglow Hy6 n’a pas du tout fini sa carrière. « J’aimerais qu’elle devienne la voiture à hydrogène la plus rapide de la Nordschleife », a déclaré Luca de Meo, laissant entendre qu’elle va poursuivre sa mise au point technique. « Pour l’instant, elle est limitée par ses pneus de route. Mais elle passera bientôt à de vraies gommes slick », lâchait-il.

D’abord dévoilée au Mondial de l’Automobile de Paris 2022 sous la forme d’un show-car, l’Alpenglow était devenu un vrai prototype roulant en 2024 avec l’arrivée de sa version Hy4 à quatre cylindres. Construite autour d’une monocoque carbone de LMP3 de course, elle est passée cette année à une mouture Hy6 V6 dotée d’un bloc thermique entièrement conçu en interne par les équipes d’Alpine. Et elle va donc désormais subir un vrai développement dynamique. Elle se montrera prochainement au Festival of Speed de Goodwood 2025 puis passera du temps sur des circuits pour améliorer ses performances.

800 chevaux qui chantent à 9 000 tours / minute !

On a appris au passage que le V6 biturbo de l’Alpenglow Hy6, d’une cylindrée de 3,5 litres et accouplé à une boîte séquentielle de course, développe désormais 800 chevaux dans sa configuration vue au Mans (pour un couple maximum de 800 Nm). Sachant qu’on parle d’une auto pesant seulement 1,4 tonne sur la balance, le niveau de performances atteint avec des pneus slicks doit théoriquement pouvoir égaler celui de vraies supercars.

« Conçu de A à Z à Viry-Châtillon avec uniquement des pièces inédites, ce V6 possède un angle de 100 degrés et utilise un vilebrequin à manetons décalés de 20 degrés afin d’offrir un allumage régulier. Il se situe au sommet de la recherche sur les moteurs thermiques à hydrogène et rupte à 9 000 tours/minute. Son système d’injection directe et la conception de ses chambres de combustion profitent de notre expérience en Formule 1 », nous précise le responsable des projets sur l’hydrogène d’Alpine Pierre-Jean Tardy.

Les travaux sur ce moteur à hydrogène serviront-ils aussi au développement du tout nouveau V6 thermique à carburant synthétique prévu pour la future supercar routière d’Alpine attendue pour 2028 ? « On apprend toujours en concevant un moteur de ce genre et il y aura inévitablement des transferts de technologie avec celui de la supercar, oui », nous dit Pierre-Jean Tardy.

Et après Luca de Meo ?

Reste à savoir si ces projets vont survivre au changement de direction à venir au sein du groupe Renault après le départ surprise de Luca de Meo : c’est lui qui a poussé pour tous ces projets de sportives audacieuses chez Renault et Alpine. On espère que le développement technique de la future supercar d’Alpine ne sera pas remis en question, de même que ces travaux façon « commando » autour de l’Alpenglow Hy6 qui sont quand même très intéressants à suivre même si on connaît les limites actuelles de la technologie à hydrogène sur l’automobile. Quand il y a de la passion, il y a toujours de l’espoir…