L’Alpine Alpenglow Hy4 (2024) refuse d’abandonner l’hydrogène

Présenté pour la première fois au Mondial de l’automobile de Paris 2022 sous la forme d’une simple étude de style, l’Alpine Alpenglow est devenue « roulante » ce week-end à l’occasion de sa présentation au public de la manche du championnat du monde d’endurance à Spa-Francorchamps. Son style extérieur, évoquant l’univers des supercars, a un peu évolué depuis l’année dernière mais c’est surtout ce qu’elle cache sous le capot qui nous intéresse.

L’Alpenglow Hy4 embarque en effet un quatre cylindres turbo de 2,0 litres préparé par Oreca et fonctionnant avec du dihydrogène injecté dans ses cylindres plutôt que du carburant fossile classique. Reposant sur un châssis de LMP3 signé Ligier, ce prototype embarque le dihydrogène sous forme de gaz dans trois bombonnes et revendique 340 chevaux en puissance maximale. Il mesure 2,15 mètres de large pour tout de même 5,2 mètres de long.

Préparer Alpine aux voitures de course à hydrogène

Alpine prépare-t-il de nouvelles sportives à hydrogène ? Vous le savez, les futurs modèles routiers de la division sportive de Renault utiliseront une technologie 100% électrique. Si Alpine s’intéresse à l’hydrogène, c’est plutôt en vue d’utiliser cette énergie en compétition et plus particulièrement en endurance, où le moteur électrique reste moins compatible avec les contraintes de la course. Alpine prépare pour cela un prototype de V6 fonctionnant à l’hydrogène et vise une participation aux 24 Heures du Mans 2027 avec cette technologie.

Rappelons qu’Alpine figure actuellement en endurance dans la catégorie Hypercar au plus haut niveau avec l’A424 LMDh faisant ses débuts cette saison (un proto hybride essence-électrique) et court toujours en Formule 1 où les voitures sont également hybrides.