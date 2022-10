Présentation – Alpenglow : la surprise Alpine du Mondial de l’auto

Des concept-cars il en existe de toutes sortes, de la simple étude de style qui sert à faire rêver à la voiture quasi définitive (on appelle ça un show-car). Du prototype révélant la nouvelle identité de la marque au concept-car indiquant plusieurs voies que le constructeur compte emprunter. Le concept-car Alpenglow que présente Alpine au Mondial de l’automobile (du 17 au 23 octobre à Paris, Porte de Versailles) est un peu un mélange de tous ces types de prototypes de salon. Tout d’abord, il s’agit d’une voiture de sport. C'est la première projection de ce que sera la future Hypercar de la marque française qui sera chargée de défendre les couleurs d’Alpine en Championnat du monde d’endurance (WEC) et aux 24 Heures du Mans en 2024.

Conçu pour la compétition, l’Alpenglow affiche avec bonheur des courbes sensuelles et des lignes aérodynamiques. Ainsi les pontons découpés en tunnels aérodynamiques optimisent l’écoulement de l’air autour de la carrosserie, efficacité rime ici avec beauté. Ce modèle a été créé pour aller vite et l’aileron transparent mobile qui se trouve à l’arrière n’est pas là pour faire joli. Lorsqu’il est peu incliné, il permet de réduire la traînée aérodynamique, en se relevant il génère plus d’appui et il peut même servir d’aérofrein. Cet aileron ainsi que les deux ailes fuselées rappellent l’arrière des prototypes Alpine A210 et A220 qui participaient aux 24 Heures du Mans à la fin des années soixante. La signature lumineuse à l’avant et à l’arrière ainsi que la ligne rouge centrale qui traverse la voiture sur toute sa longueur renforcent le dynamisme. Voiture de compétition, l’Alpenglow en a tous les attributs comme cette cellule centrale où le pilote fait corps avec la machine derrière un pare-brise en forme de casque transparent et ce petit volant en forme de manettes qui est sorti tout droit d’un cockpit de Formule 1 ou de prototype d’endurance. Originalité du modèle, la transparence des pédales, des palettes au volant, des triangles qui encapsulent les réservoirs de carburant, d’une partie du capot moteur et de l’aileron arrière apporte de la lumière à l’intérieur de l’auto et fait apparaître des parties techniques qui jusqu’à présent étaient inaccessibles aux passionnés.

Ce concept-car utilise de l’hydrogène « vert » (il est produit par électrolyse de l’eau) stocké dans deux réservoirs de part et d’autre du cockpit. Cet hydrogène vert sert à alimenter un moteur thermique qui rejette de la vapeur d’eau lors de la combustion. Ainsi, Alpine met en avant sa fibre écologique en proposant une auto ne rejetant pas de CO2 comme seront ses futurs modèles de série qui seront 100 % électriques (BEV) et utiliseront des batteries et électromoteurs. Pour encore plus tard, la marque française indique qu’elle ne s’interdit rien et que ses futurs modèles pourraient utiliser une pile à combustible (FCEV) ou bien des moteurs thermiques hybrides fonctionnant avec du carburant durable qui pourrait être de l’hydrogène vert.

L’Alpenglow (évocation de la future Hypercar) intègre ce que l’on appelle chez Alpine, le Dream Garage. Le Dream Garage ce sont les futurs modèles de la marque sportive française, que ceux-ci soient de série ou de compétition. Pour les modèles de série, l’on sait déjà qu’Alpine prépare trois autos qui seront électriques. L’un de ces véhicules sera un crossover GT du segment C, un SUV produit à Dieppe (Seine-Maritime), l’autre sera une compacte sportive du segment B (la future R5 Alpine) et enfin l’actuelle Alpine A110 aura une descendance électrique qui sera produite par Lotus en Angleterre.

Le concept-car Alpine Alpenglow donne également quelques indications sur ces futurs modèles. Et il a plusieurs informations qu’il s’agit de décrypter. Tout d’abord la teinte bleue, une évolution du bleu iconique d’Alpine qui est plus lumineux et plus riche. Cette teinte sera proposée en série sur les futurs modèles du Dream Garage. Une Alpine se doit d’être légère et pour cela la fibre de carbone a été très largement utilisée pour la conception du concept-car. On trouve ainsi du carbone forgé issu des filières de recyclage sur les pièces de la structure de l’Alpenglow. Afin de garantir un poids réduit, la fibre de carbone ainsi que du carbone forgé seront présents sur les futures Alpine de série.

Le volant de l’Alpenglow est directement inspiré de ceux des prototypes d’endurance (LMP1) et de Formule 1 avec des palettes de changement de vitesse (transparentes et rétroéclairées sur le concept-car), des boutons sélecteurs en partie basse qui intègrent plusieurs fonctions comme le Track Control ou le freinage régénératif. Un bouton sert également à enclencher l’Over-ride qui apporte un surcroît de puissance. Alpine promet que ses futurs modèles de série se verront doté d’un volant intuitif et sportif reprenant les mêmes fonctionnalités que celui du concept-car, avec des boutons ergonomiques fixés dans la même position sur tous les modèles. Plus anecdotique, l’Alcantara qui recouvre le volant de l’Alpenglow servira aussi aux futures Alpine, on devrait le retrouver sur le volant mais aussi sur les sièges, les contreportes, etc.

D’autres éléments devraient se retrouver sur les futurs modèles Alpine, ils concernent le design. On peut citer la signature lumineuse avant et arrière qui devrait inspirer celles des futurs modèles, certaines lignes du concept-car comme cette ligne rouge centrale ou les lignes latérales pourraient se retrouver sur les prochains modèles ornés du « A » fléché. Enfin, les jantes reprenant le dessin d’un flocon de neige pourraient également être du voyage.

Pour se faire une idée plus précise de ce qui restera de l’Alpenglow dans les futures automobiles électriques d’Alpine, il ne nous reste plus qu’à attendre l’arrivée de ces nouveaux modèles (qui devraient eux aussi être précédés de concept-cars). C’est la future R5 Alpine qui devrait ouvrir le bal fin 2024. Elle devrait être animée par un électromoteur de 220 ch. Suivra le crossover GT qui sera produit dans l’usine de Dieppe en 2025, il utilisera la plateforme CMF-EV de l’Alliance et devrait être disponible en deux et quatre roues motrices avec des électromoteurs provenant du Nissan Ariya. Enfin en 2026, ce sera au tour de la nouvelle A110 de faire son apparition. Produite en Angleterre chez Lotus, elle utilisera une base technique empruntée à la future Lotus Type 135. Sa puissance pourrait atteindre, grâce à deux électromoteurs, les 880 ch ! On en salive d’avance.