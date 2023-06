Alpine A424_β : un beau proto pour gagner Le Mans

Les 24 Heures du Mans sont redevenues passionnantes à suivre grâce à l’arrivée de nombreux constructeurs attirés par une toute nouvelle règlementation technique : Ferrari partira en pole position cette année avec sa nouvelle 499P LMH devant les Toyota, les Porsche et les Cadillac. Peugeot est également de la partie même si pour l’instant, ses performances restent en retrait par rapport aux autres usines.

Et l’année prochaine, il faudra aussi compter sur l’Alpine A424 pour viser la victoire aux 24 Heures du Mans et dans le reste du championnat WEC. La division sportive du groupe Renault vient de lever le voile sur son nouveau prototype de course qui débutera en compétition en 2024, dont le style s’inspire du concept-car Alpenglow montré au Mondial de l’auto de Paris 2022.

Un V6 Mecachrome sous le capot

Répondant à la réglementation LMDh, l’Alpine A442 reposera sur un châssis Oreca et sera motorisée par un V6 Mecachrome monoturbo de 3,4 litres de cylindrée. Comme toutes les autres voitures de la catégorie, elle s’équipera de la boîte de vitesses XTrac obligatoire et de la batterie Williams. Rappelons qu’il existe deux catégories visant la victoire au classement général des 24 Heures du Mans : les LMH à la réglementation technique plus libre (où sont présents Peugeot, Toyota et Ferrari en plus des artisans Glickenhaus et Vanvall) et les LMdh où sont déjà présents Porsche et Cadillac.

Outre Alpine, cette catégorie se renforcera de Lamborghini l’année prochaine et elle peut aussi compter sur Acura et BMW aux Etats-Unis dans le championnat IMSA. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si Alpine a préféré le LMDh : la marque veut intensifier sa présence aux Etats-Unis et les LMH ne sont pas autorisées à courir dans le championnat local.