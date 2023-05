L'Alpine qui veut gagner les 24 Heures du Mans se dévoilera le 9 juin

Pour l’instant, Alpine fait courir dans la catégorie LMP2 deux prototypes qui tenteront de décrocher le titre dans le championnat WEC et aux 24 Heures du Mans. Mais la division sportive du groupe Renault a de grandes ambitions pour la saison prochaine. En plus de son engagement en Formule 1 et dans des projets spéciaux comme Pikes Peak ou en compétition-client avec les A110 GT4, Cup et R-GT, elle veut tout simplement gagner les 24 Heures du Mans au classement général avec un nouveau prototype répondant à la réglementation du LMDh (comme les Porsche 963 et autres Cadillac V-Series.R).

On connaît désormais la date de présentation officielle de cette nouvelle Alpine de course : ce sera au Mans le 9 juin prochain à 11h30, dans l’Alpine Paddock Center. En attendant, le constructeur dévoile un premier cliché de la bête. Sa face avant ressemble beaucoup au concept-car Alpenglow visible au dernier mondial de l’automobile de Paris. Rappelons qu’elle utilisera un châssis Oreca, la réglementation du LMDh imposant d’utiliser l’un des quatre châssis homologués par l’organisateur. Les LMDh n’utilisent pas la même configuration technique que les LMH (Ferrari 499P, Toyota GR010, Peugeot 9X8) et doivent développer des performances similaires grâce à une balance de performance (BOP) entre ces deux types de voitures.

Avec Lamborghini et BMW ?

En 2024, Lamborghini doit également venir en compétition avec un prototype LMDh. Il est aussi question d’un engagement de BMW aux 24 Heures du Mans, présent actuellement dans le championnat américain de l’IMSA avec une LMDh. Déjà très intéressante à suivre en 2023 avec la présence de Toyota, Porsche, Ferrari, Peugeot et Cadillac, la catégorie reine des 24 Heures du Mans deviendra encore plus disputée.

Alors que Peugeot Sport fait face à un début de saison 2023 difficile après ses premières courses déjà compliquées l'année dernière avec sa 9X8, Alpine pourra-t-elle faire un meilleur départ avec son nouveau prototype LMDh ? Les deux voitures auront en tout cas une approche très différente du réglement et l'Alpine devrait afficher des caractéristiques techniques plus habituelles que celles de la Peugeot, seule voiture du plateau à se passer d'aileron arrière. Rendez-vous dans quelques jours pour découvrir le nouveau prototype français.