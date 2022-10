La Ferrari 499P veut barrer la route à la Peugeot 9X8

L'édition 2023 des 24 Heures du Mans promet une lutte particulièrement intense. Alors que les invincibles Toyota GR010 reviendront défendre leur titre dans la grande course et le championnat WEC, elles affronteront des Peugeot 9X8 en phase d'apprentissage depuis quelques mois. Et il faudra aussi compter sur les nouvelles Porsche 963 ainsi que de nouveaux protos Cadillac. Mais c'est probablement l'équipe Ferrari qui est la plus attendue pour cette prochaine édition des 24 Heures du Mans, elle qui revient enfin au plus haut niveau de l'endurance après 50 ans d'absence.

L'arme de la Scuderia se nommera 499P. Elle embarque un V6 bi-turbo de 3,0 litres, extrapolé de celui de la 296 GTB de route. Conformément à la réglementation Hypercar, on trouve aussi un moteur électrique entraînant les roues avant pour en faire une quatre roues motrices, avec 680 chevaux en puissance maximale autorisée. Le proto Ferrari fera ses grands débuts aux 12 Heures de Sebring 2023 avant de prendre part à la saison WEC (championnat du monde d'endurance), qui comprend les 24 Heures du Mans.

Hypercars contre LMDh

Rappelons que deux types de voitures se battront pour la victoire : les Hypercars (Peugeot 9X8, Toyota GR010, Ferrari 499P) et les LMDh (Porsche 963, Cadillac GTP). Ces deux types d'autos bénéficient d'une mécanique hybride mais les Hypercars sont des quatre roues motrices alors que les LMDh se contentent d'une simple propulsion. Une BoP (balance de performance) doit niveler leurs performances, en espérant qu'elle ne nuise pas trop au sport.