La nouvelle Peugeot 9X8 entre en piste

On le sait maintenant depuis plusieurs mois, la Peugeot 9X8 ne s’alignera pas au départ des 24 Heures du Mans 2022. Le constructeur français, qui a donc décidé de ne pas prendre part au rendez-vous manceau, a en revanche programmé le lancement de sa toute nouvelle Hypercar quelques semaines plus tard à l’occasion des 6 Heures de Monza (Italie). Une course moins éprouvante pour la mécanique qui se tiendra le 10 juillet prochain.

Une première étape avant de se lancer pleinement dans la conquête des 24 Heures du Mans dès l’année prochaine.

L’échéance approchant, Peugeot a levé le voile sur les 9X8, enfin parées pour l’occasion des stickers de course, et frappées des numéros 93 et 94. Dépourvue d’aileron arrière, la nouvelle arme ultime de Peugeot pour briller en Endurance comptera sur son moteur hybride basé sur un bloc essence V6 biturbo complété par un moteur électrique pour développer 680 chevaux.

Préparée par le team Peugeot TotalEnergies, la voiture sera alimentée par un carburant bio et synthétique développé par le pétrolier, et pèse 1 030 kg.

Dans sa tentative de renouer avec les succès passés, la marque au Lion, engagera cette année six pilotes : Loïc Duval, Mikkel Jensen, Gustavo Menezes, Paul di Resta, Jean-Éric Vergne et James Rossiter.