Peugeot renonce aux 24 Heures du Mans 2022

Le public français du Mans va devoir patienter encore un peu avant de voir la nouvelle Hypercar 9X8 de Peugeot en action. Le constructeur français vient en effet d’annoncer qu’il renonçait à aligner sa monoplace à l’édition 2022 de la course d’Endurance la plus prestigieuse, se donnant le temps de peaufiner son développement, la faute à une configuration définitive qui restera ensuite figée jusqu’à 2025.

Il ne faut donc pas se manquer pour la marque au lion, qui place de grands espoirs dans son hypercar hybride qui présente la curiosité de ne pas posséder d’aileron arrière, conférant à la monoplace française un style atypique dans la discipline.

Une décision confirmée par le directeur technique du programme Peugeot WEC, Olivier Jansonnie : « Notre planning nous permet de concentrer nos équipes et nos ressources sur nos séances d'essais, qui ne seront pas interrompues par la participation aux courses de Spa-Francorchamps et du Mans. Le Mans est la course la plus difficile du championnat, notamment en termes de fiabilité et d'exploitation. Nous commencerons par des courses moins longues, ce qui nous permettra de démarrer progressivement dans la discipline. »

Absente du Mans en 2022, la Peugeot 9X8 devrait donc faire ses grands débuts à l’occasion de l’épreuve des 6 Heures de Monza le 10 juillet prochain.