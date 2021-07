Peugeot 9X8 : voici l'hypercar du Lion pour Le Mans

En 2022, Peugeot fera son grand retour en endurance. Le Lion va rejoindre la nouvelle catégorie des hypercars. Sa nouvelle bête de course se nomme 9X8. Deux exemplaires feront leur entrée dans le Championnat WEC.

En lien avec sa nouvelle ligne de sportives électrifiées (nommée Peugeot Sport Engineered), la 9X8 est hybride. À l'arrière, il y a un V6 (ouvert à 90°) 2.6 litres biturbo de 680 ch. Ses tests sur banc d'essai ont commencé en avril. À l'avant, il y a un moteur/générateur électrique de 200 kW. Le véhicule est doté d'une boîte séquentielle 7 rapports.

Côté look, la silhouette surprend. L'œil capte immédiatement l'absence d'aileron arrière. Peugeot le souligne avec humour en écrivant d'ailleurs au-dessus du diffuseur "We need no rear wing" (Nous n’avons pas besoin d’aileron arrière).

Olivier Jansonnie, directeur technique du programme WEC pour Peugeot Sport explique : "le nouveau règlement a été conçu pour que tous les vecteurs de performance classiques soient nivelés. C’est passionnant, car c’est à nous d’inventer, d’innover et de trouver des opportunités de générer de la performance hors des schémas classiques. Cela a été notamment le cas pour l’aérodynamique. Le règlement nous autorise à avoir un seul élément aérodynamique ajustable, sans qu’il soit précisé que ce doit être l’aileron arrière. Nos calculs et nos simulations ont démontré que nous pouvions être très performants sans aileron arrière".

De chaque côté de l'arrière, on trouve des feux formés par trois griffes lumineuses, un lien esthétique avec la gamme classique. Une signature à trois griffes que l'on retrouve à l'avant, où trône fièrement le nouveau logo (rétroéclairé ici) de Peugeot.

Les designers ont aussi voulu soigner le dessin du cockpit, un aspect souvent oublié. Matthias Hossann, directeur du style de Peugeot, déclare : "En y injectant nos couleurs et notre i-Cockpit, signature intérieure d’identité propre à Peugeot, nous rafraîchissons cet espace. Cela devrait permettre aux spectateurs d’identifier immédiatement une Peugeot lorsque seront diffusées les images des caméras embarquées". L'habitacle est ainsi dominé par le Vert Kryptonite, nouvelle teinte signature de Peugeot Sport.