Il tente un donut en Peugeot 405 : ça tourne mal

Alfa Romeo 75, BMW Série 3 E30, Mercedes 190 : les berlines dotées d'une architecture de propulsion à moteur avant ne manquaient pas dans les années 80 et 90. Un choix technique qui garantit la plupart du temps du dynamisme au volant avec un train arrière joueur. Et la Peugeot 405 ? Une placide berline traction ou quatre roues motrices un peu plus musclée en version Mi16 ?

Au premier visionnage de cette vidéo, il est aisé de se demander : quelle idée de tenter un donut avec une Peugeot 405 ? Avec une traction ? Au mieux, il est question d'un pneu avant extérieur en souffrance. Au pire, d'un sous-virage peu glorieux. Pour voir le résultat en vidéo, voici le clip publié sur le réseau social Instagram lors d'une démonstration improvisée.

Une Peugeot 405 propulsion ?

Un rapide coup d'œil dans le rétroviseur de l'histoire de la Peugeot 405 permet de se rappeler que le modèle était encore disponible en neuf jusqu'en 2024 ! Même si sa carrière s'arrêtait en France en 1994, le constructeur Iran Khodro vendait la berline jusqu'en fin d'année dernière sous l'appellation Peugeot Pars. Et devinez quoi ? La version RD (pour rear drive) était animée par ses roues arrière. De quoi faire perdre la place de dernière propulsion Peugeot à l'iconique 505.