DS N°8, le nouveau carrosse présidentiel

Selon une information du Canard enchaîné, le Président de la République remontera les Champs-Elysées en DS N°8 à l’occasion des cérémonies qui marqueront le 80ème anniversaire de la victoire du 8 mai 1945. A vrai dire, cela n’a rien d’une surprise dans la mesure où le chef de l’Etat est fidèle à Ds depuis son accession au pouvoir, malgré une notable "incartade" avec le Renault Rafale le 14 juillet 2024.

On se souvient en effet qu’en mai 2017, c’est un SUV DS7 à motorisation HDi 180 qui avait transporté le Président tout juste élu, six mois avant le lancement officiel du modèle. Oui, il était bien question d’un SUV diesel, soit une parfaite représentation du "diable automobile" si l’on considère le point de vue de la mairie de Paris. Rappelons qu’au cours des derniers mois, l’Hôtel de ville a d’une part fortement alourdi les droits de stationnement pour cette catégorie de véhicules, et d’autre part réduit le nombre de stations-services distribuant du gazole dans la capitale.

Ce premier DS7 diesel a depuis été remplacé par un autre, à motorisation hybride rechargeable essence et à l'empattement rallongé de 20 cm. Caradisiac avait eu l'occasion de le détailler extérieurement à l'occasion du Mondial de l'automobile 2022, pour constater qu'il reposait sur des pneus chinois de marques Nankang! Explication: ces pneus supportaient mieux le surpoids imposé par le blindage et leur caractère "runflat" permettent de poursuivre son chemin même en cas de crevaison.

Le DS7 présidentiel se distingue par ailleurs par ses roues spéciques, ses écussons reproduisant le drapeau tricolore apposés à l’avant en lieu et place du logo DS, au-dessus de la calandre, à l’arrière et sur les portières. A cela s’ajoutait notamment le porte-drapeau du côté droit (par lequel le Président accède au véhicule), le toit ouvrant qui permet de saluer la foule, ou bien encore les feux de pénétration intégrés dans la calandre et au bas du pare-brise.

On devrait retrouver ces équipements sur le futur DS N°8 présidentiel, dont on rappelle qu’il carbure à l’électricité. Une version de présérie de ce crossover familial a déjà été présentée au Président de la République à l’Elysée le 7 mars dernier. Etaient notamment présents Xavier Peugeot, directeur général de DS Automobiles, Jean-Philippe Imparato, patron de Stellantis Europe, ou bien encore de Thierry Metroz, responsable du design DS. L’occasion de mettre en valeur le savoir-faire tricolore en matière de confection et d’habillage de l’habitacle de ce haut de gamme français…assemblé en Italie.

D’autre part, si l’exercice de votre profession vous expose à une certaine part de risques, ou si vous vous identifiez au Président de la République, rappelons que DS propose à son catalogue une version blindée de son DS7, baptisée Vauban. Ce modèle, que Caradisiac a eu l’opportunité d’essayer l’an dernier, est assemblé à Hérimoncourt, non loin de l’usine de Mulhouse qui assemble le DS7.

Ce DS7 Vauban est donc 100% made in France et se caractérise notamment par un vitrage épais de 22 mn (photo), contre 4 mm à l’origine. A cela s’ajoute un blindage constitué de plaques d’acier 4 mm et d’éléments en HPPE (un polymère ultra-résistant), ce qui permet de classer l’auto en catégorie VPAM4. Cela signifie qu’elle résiste aux balles d’un un Magnum 357 ou d’un fusil automatique Remington 223 (liste non exhaustive). Il est bien sûr loisible d’améliorer l’arsenal sécuritaire de l’auto en fonction de vos besoins et de vos moyens, sachant que le surcoût s’établit déjà à 100 000 € par rapport au DS7 300 ch qui fournit sa base technique.